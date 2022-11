Se risparmiare sulla bolletta della luce vi sembra impossibile, oggi vi sveleremo alcuni consigli da mettere subito in pratica.

Il rincaro sui costi delle bollette, ha portato molti italiani a preoccuparsi per trovare modi sempre nuovi per risparmiare.

Se si pensa alla luce, ad esempio, ci sono diversi modi davvero semplici per risparmiare qualcosa e per mettere da parte dalle 200€ alle 400€ all’anno. Una cifra sicuramente allettante per tutti. Scopriamo, quindi, quali sono le piccole strategie che messe in atto ogni giorno possono fare la differenza sulla tua bolletta.

Come risparmiare sulla bolletta della luce in modo veloce

Iniziamo da ciò che possiamo fare ogni giorno per cambiare davvero le cose. Come abbiamo visto per lo spreco dell’acqua, ci sono infatti tante piccole cose che si possono fare in ogni momento per migliorare le cose e spendere meno.

Si tratta per lo più di piccole abitudini che una volta acquisite e messe in atto ti porteranno ad ottenere bollette sempre più basse. E tutto senza dover fare chissà quanta fatica.

risparmio luce

Spegnere sempre le luci quando si esce da una stanza

È vero, il consiglio sembra quasi banale. Eppure, si tratta di una mossa che non facciamo sempre e che alla lunga incide molto sulla bolletta. Iniziare a controllare questo aspetto ti aiuterà ad iniziare da subito a risparmiar e ti consentirà, tra le altre cose, di renderti conto di quante volte finisci con il lasciarla accesa senza neppure rendertene conto.

Evitare la carica fantasma

Abbiamo già approfondito questo argomento che riguarda le prese che lasci sempre attaccate durante la notte. Farlo porta ad un consumo che può andare dal 15 al 30% in più. E tutto perché molti elettrodomestici, tv compresa consumano energia anche da spenti. Prendere l’abitudine di scollegarli durante la notte ti consentirà di risparmiare molto più di quanto pensi.

Lavare tutto a pieno carico

Imparare a far partire lavastoviglie e lavatrice solo quando sono a pieno carico è un altro ottimo modo per risparmiare. In questo modo sarà infatti possibile ottenere un buon risparmio utilizzandole solo quando ne vale davvero la pena. Inoltre è sempre utile impostare per gli elettrodomestici che hanno la funzione, la modalità ecologica. Questa, infatti, aiuta a consumare meno energia, portando ad un buon risparmio.

Tenere il frigo alla giusta temperatura

Spesso si tende a tenere il frigorifero a temperature troppo basse per mantenere al meglio gli alimenti. La verità, però, è che basterebbe non riempirlo troppo e organizzarlo correttamente all’interno per evitare questa scelta che, purtroppo, si rivela essere dispendiosa. Senza esagerare, è infatti possibile contare su un frigorifero efficiente tenendolo alla temperatura suggerita dal costruttore. E ciò, alla fine, porta a spendere decisamente meno in bolletta.

Utilizzare lampadine a basso consumo

Cambiando le lampadine attuali con quelle a basso consumo energetico è possibile ottenere un buon risparmio in bolletta. Per quanto la spesa iniziale possa risultare “antipatica”, basta infatti metterla in pratica per godere degli aspetti positivi. Un tentativo che vale la pena fare e che è possibile applicare magari iniziando da una sola stanza. Una volta completato per tutte le camere della casa, il risparmio inizierà a diventare importante.

Iniziare da subito a mettere in atto questi consigli, vi consentirà di risparmiare sulla bolletta della luce, godendo comunque di una vita senza rinunce e sicuramente più semplice dal punto di vista delle spese.