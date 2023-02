Scopriamo insieme cosa significa e come agire per cucinare in modo ecosostenibile.

Si sente sempre più spesso parlare di cucina ecosostenibile. In pochi, però, sanno esattamente di cosa si tratta. Iniziamo con il dire che per cucina ecosostenibile si intende un vero e proprio stile di vita. Ovvero un modo di pensare al cibo diverso e volto verso l’ambiente oltre che alla salute. Nella pratica, si tratta di piccoli accorgimenti che, una volta acquisiti, non sono poi così difficili e che aiutano persino a risparmiare.

Scopriamo, quindi, quali sono quelli più semplici da mettere in atto per iniziare subito ad avvicinarsi a questo modo di cucinare.

Cucina eco sostenibile: le regole base

In passato abbiamo già visto come cucinare per risparmiare su luce e gas. Un argomento che per certi versi sposa l’eco sostenibilità ma che non la completa.

Le accortezze da mettere in atto quando si desidera cucinare pensando all’ambiente sono infatti diverse e si possono riassumere così:

spesa ecosostenibile

– Cercare di acquistare prodotti a km zero

– Evitare prodotti con packaging inquinanti

– Usare buste della spesa riutilizzabili

– Non fare sprechi ed imparare ad usare anche i così detti scarti

– Diminuire la quantità di carne e pesce ed incrementare quella di legumi e prodotti “alternativi”

– Cuocere i cibi in modo sano (cosa che fa anche risparmiare)

– Fare sempre una lista della spesa in modo da evitare acquisti esagerati

– Conservare e se serve congelare per bene ogni alimento

Tutte regole davvero semplici da mettere in pratica, sopratutto se si sceglie di inserirne una a settimana. Nel giro di poco diventeranno infatti così normali da non pesare affatto. Anzi, i benefici saranno sicuramente più grandi.

Quali sono i benefici di una spesa consapevole

Una volta messe in pratica, le regole sopra citate aiutano sia l’ambiente che l’economia della famiglia. Evitando sprechi, facendo acquisti consapevoli e cucinando nel modo corretto si può infatti ottenere un buon risparmio su gas e luce.

A tutto ciò si aggiunge anche un’alimentazione più sana, più varia e tutto con la consapevolezza di agire anche per il bene dell’ambiente. Insomma, si tratta sicuramente di un modo di vedere la cucina diverso e per certi versi più appagante. Senza contare che i sapori che si andranno a riscoprire hanno qualcosa di unico ed in grado di donare più comfort di quanto si pensa.