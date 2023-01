Ferrari 488 GT: scopriamo questa supercar della casa di Maranello

Ferrari è un brand che non ha certo bisogno di presentazioni, e una delle auto più amate di quest’icona del Made in Italy è la celebre 488 GT.

Ferrari 488 GT è una delle proposte più recenti di questo noto marchio, le sue produzioni infatti sono state avviate nel 2015; questa Ferrari è considerata l’erede naturale della 458, mentre il suo modello “successore” è stato la Ferrari F8 Tributo, piuttosto simile nel design, che ha fatto il suo esordio nel 2019.

Ci sarebbe tanto da dire su quest’auto da sogno, facciamo il punto sulle sue caratteristiche principali.

Ferrari 488 GT: caratteristiche generali

Come tipico dei modelli Ferrari, anche 488 GT è una due posti e il suo potente motore è situato sulla parte posteriore; il vano baule si trova sulla parte anteriore e ha una capienza di 230 litri.

Auto decisamente larga, questa dimensione supera infatti gli 1,9 metri, ha una lunghezza di 4,5 metri e un assetto fortemente sportivo, con un’altezza di appena 1,2 metri.

Colpiscono a primo acchito le sue linee, essenziali e fortemente aerodinamiche, come anche il taglio dei fari anteriori.

Le varietà di Ferrari 488 GT

Come tipico delle auto del “cavallino”, la Ferrari 488 GT è prodotta principalmente nell’inconfondibile Rosso Ferrari, ma non mancano esemplari con colorazioni differenti.

È interessante sottolineare che Ferrari ha prodotto la sua 488 GT anche in edizioni limitate, si pensi ad esempio alla Ferrari J50, realizzata in appena 10 esemplari, come anche in versioni Spider e in versioni Pista: questa Ferrari, infatti, è stata impiegata in più occasioni in delle competizioni su circuito.

Non mancano neppure dei modelli completamente unici, realizzati per soddisfare le specifiche esigenze di alcuni clienti.

Il motore e le performance di questa Ferrari

A dir poco impressionante è il motore: Ferrari 488 GT vanta un V3 dalla cilindrata totale di 3.902 metri cubi, il quale sprigiona una potenza di 492 kW (679 cavalli) ad 8.000 giri al minuto.

A questo punto ci si starà sicuramente chiedendo: ma qual è la velocità massima che può essere raggiunta con questa “supercar”?

Ebbene, Ferrari 488 GT è in grado di toccare i 330 Km/h, ed è in grado di passare da 0 a 100 Km/h in soli 3 secondi!

Di chiara ispirazione sportiva è inoltre il cambio: la 488 GT ha infatti un cambio F1 a doppia frizione 7 marce.

Il prezzo della Ferrari 488 GT

Come si può ben immaginare, questa Ferrari è decisamente esclusiva in termini di costo: per assicurarsela, infatti, bisogna spendere una cifra vicina a 300.000 euro.

Si tratta chiaramente di una cifra improponibile per la grande maggioranza delle persone, tuttavia non bisogna dimenticare che l’emozione di guidare un’auto simile oggi può essere vissuta da chiunque: società specializzate, infatti, offrono agli appassionati di motori la possibilità di mettersi alla guida di auto da sogno in tutte le principali piste italiane, coadiuvati da esperti istruttori che sappiano garantire la dovuta sicurezza senza nulla togliere all’adrenalina.

La Ferrari 488 GT, ad esempio, rientra tra i veicoli messi a disposizione da wecanrace.it.