Mettere delle fette di pomodoro in un vaso ti porterà ad avere dei pomodori. Scopriamo quali sono le dritte da seguire per ottenerli.

Prendersi cura dell’ambiente può passare anche dall’agire in modo ecologico (ed economico) per ottenere ciò che ti piace di più. Parlando di piante, ad esempio, a volte basta davvero poco per farle crescere e per ottenere addirittura quelle da frutta.

A tal proposito, oggi vi spiegheremo come ottenere una pianta di pomodori (lo sapete che si tratta di frutti?) in modo davvero semplice e veloce.

Il tutto senza dover acquistare semi ma partendo semplicemente da un pomodoro maturo.

Il risultato sarà davvero incredibile e ti porterà ad ottenere del cibo in modo del tutto ecologico.

Come ottenere dei pomodori partendo da uno solo

Dopo aver visto come ottenere una pianta di mele partendo da un singolo seme, oggi vi parleremo di come ottenere una piantina di pomodori iniziando il tutto da uno maturo.

Per farlo basta prendere un vaso e riempirlo di terra per tre quarti. Fatto ciò, vi basterà lavare e asciugare per bene un pomodoro e tagliarlo a fette.

fette di pomodoro

Fatto ciò dovrete sistemare le stesse sulla terra, facendo attenzione nel tenerle ad una certa distanza tra loro. Una volta posizionate, vi basterà coprire le fette di pomodoro con dell’altra terra (questa volta ne basterà solo un sottile strato) e attendere.

In genere nell’arco di una o al massimo due settimane dovrebbero apparire i primi germogli che porteranno alla vostra piantina di pomodori da gustare.

Come curare la piantina di pomodori

Per far si che i semini del pomodoro piantato diano i primi germogli è importante annaffiare il vaso per ogni tanto. Ciò che conta è assicurarsi che la terra non sia mai troppo asciutta ma neppure carica d’acqua. Inoltre la temperatura dovrà essere abbastanza calda. Meglio evitare zone con spifferi, ad esempio.

Fatto ciò si dovrà solo attendere che le piantine di pomodori inizino ad apparire. Da quel momento potrete godere dei vostri pomodori super sani e, senza averli neppure acquistati.

Un modo diverso dal solito per prendersi cura sia dell’ambiante che della propria salute. E tutto agendo in modo divertente.