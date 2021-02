Ford: solo auto elettriche in Europa entro il 2030

Anche Ford punta sulla mobilità sostenibile, tanto che entro il 2030 venderà unicamente auto elettriche in Europa. È quanto ha confermato il gruppo automobilistico statunitense in questi giorni, sottolineando anche l’intenzione di voler investire un miliardo di dollari per la costruzione di un impianto costruttivo in Germania.

La scelta del Vecchio Continente potrebbe essere tutto fuorché causale: proprio in Europa il settore delle auto elettriche sta ricevendo un forte slancio, con un 2020 di vendite record, mentre il livello di penetrazione negli Stati Uniti è ancora modesto.

Ford e le auto elettriche

Ford ha affermato di “voler andare fino in fondo” sul fronte della mobilità sostenibile, sostenendo di voler distribuire sul mercato europeo soltanto auto elettriche e ibride entro il 2026. Quattro anni più tardi, invece, il gruppo statunitense punterà il tutto e per tutto sulle 100% elettriche.

Abbiamo ristrutturato con successo la divisione europea di Ford, tornando alla redditività nel quarto trimestre del 2020. Ora ci stiamo preparando a un futuro completamente elettrico in Europa, con investimenti in nuovi veicoli e una esperienza connessa e di alto livello per i nostri clienti.

Così come già accennato, questa rivoluzione partirà dalla Germania. Ford sta infatti per inaugurare una trasformazione degli impianti di Colonia:

Il nostro annuncio di voler trasformare il nostro impianto di Colonia, da 90 anni la casa delle nostre operazioni in Germania, è uno dei piani più significativi che Ford ha fatto in una generazione. Sottolinea il nostro impegno per l’Europa e un moderno futuro, con le auto elettriche al centro della nostra strategia di crescita.

Nel Vecchio Continente moltissimi Paesi stanno valutando la transizione all’elettrico completa: nel Regno Unito non si potranno più vendere auto a benzina o diesel a partire dal 2030, una simile misura sarebbe stata presa in considerazione anche dalla Norvegia.

Fonte: Yahoo