Il 22 Aprile è la giornata mondiale della terra. Scopriamo perché si tratta di un giorno importante e come celebrarlo.

L’earth day, noto anche come giornata mondiale della terra è un appuntamento annuale che ormai da tempo fa parte della tradizione di tutto il mondo. Si tratta di un giorno speciale nato per ricordare quanto sia importante il benessere del pianeta e quanto ognuno di noi, seppur nel suo piccolo, possa fare a riguardo. Ma chi conosce davvero le origini di questa giornata e i modi per celebrarla? Ecco cosa occorre sapere per poterne parlare e per vivere un giorno diverso dagli altri e in modo speciale.

Come nasce la giornata della terra

La prima cosa da sapere sulla giornata della terra è che la sua nascita si deve ad un terribile incidente. Il 29 Gennaio del 1969, infatti, esplose una piattaforma petrolifera situata a sei miglia dalla costa di Santa Barbara. L’esplosione fu causata dalle trivellazioni del fondale marino e portò alla morte di migliaia di animali, ad un mare iper inquinato e a problemi ambientali davvero gravi.

giornata mondiale della terra

Stravolti da quanto accaduto, i cittadini di Santa Barbara decisero, quindi, di mobilitarsi in modo da evitare che un simile scempio si ripetesse. Per farlo organizzarono, quindi, un movimento volto a raccogliere firme per evitare le trivellazioni. Il loro movimento ne generò altri, portando tutta l’America a lottare per salvaguardare l’ambiente e nel giro di poco tempo nacquero leggi per difendere sia il mare, che l’aria.

Tra le tante iniziative ce ne fu una svoltasi, appunto, il 22 Aprile 1970 alla quale presero parte ben 20 milioni di americani. Quel giorno diventò storia portando alla nascita dell’Earth Day. Una giornata nata per non dimenticare quanto certe azioni possano causare danni irrimediabili e che oggi è anche un modo per celebrare il pianeta che da sempre ci ospita.

Come vivere al meglio la giornata della terra

Questa particolare giornata andrebbe vissuta, sensibilizzando sempre più persone a vivere a pieno il pianeta, proteggendolo al contempo e pensando sempre e prima di tutto al benessere in generale. Da chi lotta per l’ambiente a chi protegge gli animali, lo scopo comune è quello di mantenere vivo il pianeta e di farlo rispettandolo al meglio.

In questa giornata può quindi essere utile fare delle donazioni a chi opera in tal senso, partecipare ad alcuni degli eventi che sempre più città propongono ma anche a fare qualcosa nel nostro piccolo. Dal piantare un semino in un vaso all’adottare un albero, all’aiutare associazioni animaliste, ogni gesto è il benvenuto. Ma sopratutto è in grado di aiutare a vivere meglio quella che, dopotutto, è la casa di tutti. E se volete iniziare proprio dalle basi, c’è una piccola guida per diventare eco sostenibili e maggiormente vicini all’ambiente.