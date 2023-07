Happy Habit Project è una storia di successo di una tazzina da caffè

Il progetto Happy Habit della Corea del Sud riduce 10 milioni di tazze di caffè in un ciclo virtuoso

Il progetto Happy Habit di SK Telecom è un’iniziativa pubblico-privata che mira a ridurre l’uso di bicchieri usa e getta in Corea del Sud. Il progetto è stato lanciato nel 2021 da Habit Eco Alliance, una coalizione di aziende, agenzie governative e organizzazioni senza scopo di lucro.

Il progetto è stato adottato da aziende come Starbucks, LG Display, Daishin Securities, SKT, Paris Baguette, Il Mazzio e Pascucci.

Inoltre, un numero crescente di governi locali e agenzie pubbliche come il municipio di Incheon e il governo metropolitano di Seoul si stanno unendo agli sforzi consentendo l’uso di tazze multiuso solo nelle caffetterie all’interno dei loro edifici per uffici.

Per regione, l’isola di Jeju – dove è iniziato il progetto – ha risparmiato l’uso di 6,48 milioni di bicchieri usa e getta, seguita da Seoul e Sejong rispettivamente con 2,28 milioni e 670.000. In totale, queste aree, unite a poche altre, hanno eliminato 10 milioni di bicchieri usa e getta, impedendo loro di entrare nel flusso dei rifiuti o nell’ambiente. Ciò ha comportato una riduzione stimata di 293 tonnellate di emissioni di CO2 e un inquinamento incalcolabile in natura.

Anche le agenzie del governo federale coreano si stanno unendo; avendo questo mese imposto che le caffetterie in tutti i 13 complessi governativi in Corea dovranno implementare un sistema di circolazione di tazze multiuso entro il 2027. Tutte le 22 caffetterie situate nel complesso governativo di Sejong hanno già adottato il sistema, servendo bevande solo in bicchieri riutilizzabili.

Il progetto Happy Habit funziona fornendo ai clienti tazze riutilizzabili nelle caffetterie partecipanti. I clienti pagano un deposito di 1.000 KRW per la tazza (circa $ 0,75 USD), che possono quindi restituire a qualsiasi caffetteria partecipante per un rimborso o una tazza pulita. Le tazzine vengono poi pulite e igienizzate, e ridistribuite ai bar.

Le tazze Happy Habit Project vengono lavate utilizzando un sistema di pulizia ad alta temperatura e ad alta pressione. Questo sistema utilizza acqua calda e vapore per uccidere batteri e altri microrganismi. Le tazze vengono quindi asciugate utilizzando un essiccatore ad aria calda. Il sistema di pulizia è progettato per essere il più efficiente possibile. Le tazze vengono lavate in lotti e il sistema viene costantemente monitorato per garantire che le tazze siano pulite e igienizzate.

Le tazzine vengono inoltre ispezionate visivamente dal personale prima di essere ridistribuite ai bar per garantire che le tazzine siano in buone condizioni e idonee all’uso.

Il progetto Happy Habit utilizza quella che chiamano “Habit Cup”, una tazza riutilizzabile realizzata in polipropilene resistente e sicuro per gli alimenti. Le tazze sono anche lavabili in lavastoviglie, il che le rende facili da pulire. Sono disponibili in vari colori, tra cui nero, bianco, blu e verde e hanno un logo sul lato che li identifica come parte dell’Happy Habit Project.

Le tazze sono progettate per essere utilizzate per anni e vengono riciclate alla fine del loro ciclo di vita.

Secondo l’organizzazione Earth Day, ogni anno negli Stati Uniti vengono scartati circa 50 miliardi di tazze di caffè usa e getta. Ciò equivale a 160 milioni di tazze al giorno o 5,7 milioni di tazze all’ora! La maggior parte di questi bicchieri sono fatti di carta e rivestiti di plastica, il che li rende difficili da riciclare. Di conseguenza, la maggior parte di loro finisce nella natura e nelle discariche, dove possono impiegare fino a 500 anni per decomporsi.

Il progetto Happy Habit è un buon esempio di come i partenariati pubblico-privato possono essere utilizzati per affrontare le sfide ambientali. Il progetto ha avuto successo nel ridurre l’uso di bicchieri usa e getta e ha il potenziale per dare un contributo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico e la plastica monouso nella regione