Innovazione sostenibile in azienda: di cosa si tratta

I cambiamenti climatici, la crisi delle risorse naturali, ma anche le crescenti diseguaglianze economiche rendono sempre più urgente includere, nei processi di innovazione, strategie che prendano in considerazione il concetto di sostenibilità.

Molte PMI e grandi aziende che desiderano fare la differenza e abbracciare i principi dettati dalla modernità e dalle emergenze sociali e ambientali, una fra tutti Prysmian Group , hanno già iniziato un percorso di crescita e innovazione in chiave sostenibile, compiendo in tempi brevi grandi passi in avanti.

Di seguito scopriremo cosa si intende quando si parla di innovazione sostenibile in azienda, quali sono i progressi fatti e quali le iniziative portate avanti dalle imprese per raggiungere obiettivi sostenibili nel breve, medio o lungo termine.

Innovazione sostenibile: una definizione

Sapere cos’è l’innovazione sostenibile e apprenderne metodiche e funzioni, anche attraverso corsi dedicati, è molto importante per riuscire a integrarla nelle proprie strategie di business e nella gestione aziendale.

In poche parole, è possibile definirla come un processo di crescita aziendale e di creazione di nuovi prodotti, servizi e, in generale, di opportunità, che puntino non solo a un guadagno fine a sé stesso, ma anche allo sviluppo di pratiche sostenibili che preservino tanto l’ambiente quanto la società presente e le future generazioni.

Per fare questo, le imprese possono affidarsi ai criteri ESG, acronimo di Environmental, Social and Governance.

I progressi fatti nell’introduzione dell’innovazione sostenibile in ambito aziendale

I passi avanti compiuti negli ultimi anni al fine di implementare strategie sostenibili nel campo dell’innovazione sono notevoli e guardano con fiducia a un futuro di crescita continua.

Alcune aziende, tra cui Bekaert, leader nella produzione di cavi e fili d’acciaio e non solo, hanno implementato processi di innovazione sostenibile a 360°, volti a favorire lo sviluppo di prodotti per uso quotidiano a ridotto impatto ambientale e capaci di veicolare con successo la transizione ecologica.

Una notevole spinta in avanti è stata fornita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale, con la Risoluzione 76/300 del 28 luglio 2022, ha riconosciuto la possibilità di disporre di un ambiente sano, pulito e sostenibile quale un diritto umano delle generazioni non solo presenti, ma anche future.

Iniziative per l’innovazione sostenibile in azienda

Tra le attività volte a favorire l’innovazione sostenibile all’interno delle aziende, rientra la Global Sustainability Academy di Prysmian, un’iniziativa realizzata in collaborazione con importanti università internazionali e volta favorire l’acquisizione, da parte dei propri dipendenti, di competenze in ambito sostenibile.

La formazione del personale è solo una delle tante iniziative intraprese da questa e da altre importanti aziende per favorire l’innovazione sostenibile e che possono diventare un esempio da seguire per le imprese più piccole.

Gli ambiti che possono essere toccati vanno dall’efficientamento energetico, volto a ridurre i consumi e l’immissione di CO2 nell’ambiente, alla gestione dei rifiuti, i quali sempre più di sovente entrano a far parte di un sistema economico di tipo circolare, diventando sempre più riciclabili o recuperabili.

Un buon progetto di innovazione sostenibile non dovrebbe inoltre dimenticarsi di puntare a un miglioramento delle condizioni di lavoro e di salute, ma anche dello stile di vita, del personale, favorendo soluzioni sempre più inclusive.