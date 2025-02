La nuova truffa dell’INPS: il falso bonus da 715 euro, come difendersi

Allerta dell’INPS: come difendersi dalle truffe informatiche che sfruttano falsi bonus economici e proteggere i propri dati sensibili.

I tentativi di truffa informatica sono diventati sempre più sofisticati, sfruttando la vulnerabilità degli utenti in periodi di crisi economica. L’INPS ha recentemente segnalato un nuovo tentativo di phishing che promette un falso bonus di 715 euro. È essenziale riconoscere i segnali di allerta e adottare misure di protezione per evitare di cadere in queste trappole. Questo articolo esplora come avvengono queste truffe, quali segnali possono aiutare a identificarle e come difendersi per mantenere al sicuro i propri dati sensibili.

Il metodo della truffa del finto bonus INPS da 715 euro

I truffatori utilizzano un metodo ben strutturato per ingannare gli utenti, iniziando con l’invio di una mail fraudolenta che sembra provenire dall’INPS. Questa mail comunica all’utente che ha diritto a un rimborso di 715 euro, usando un tono urgente per indurre azioni rapide, come: “Agisci subito per non perdere il tuo rimborso!”. Successivamente, l’utente viene invitato a cliccare su un link per aggiornare i propri dati bancari, venendo reindirizzato a un sito falso che replica il portale ufficiale dell’INPS. Qui, i dati personali vengono richiesti con l’intento di sottrarli per fini illeciti.

Truffe via mail

Segnali per riconoscere una truffa di phishing

Riconoscere i segnali di un tentativo di phishing è fondamentale per proteggersi. Un primo indicatore è l’indirizzo mail del mittente: se non utilizza un dominio ufficiale come @inps.it, è probabile che si tratti di una truffa. Le comunicazioni fraudolente spesso contengono errori grammaticali, non presenti in comunicazioni ufficiali. Inoltre, l’INPS non chiede mai dati personali tramite mail. Prestare attenzione a link sospetti e verificare sempre l’URL prima di cliccare può evitare di cadere in queste trappole.

Come difendersi dai tentativi di phishing

Per proteggersi dalle truffe è fondamentale seguire alcune buone pratiche. Non cliccare su link sospetti e accedere sempre ai siti ufficiali digitandone l’indirizzo nel browser. In caso di dubbio sull’autenticità di un messaggio, contattare l’INPS attraverso i canali ufficiali. Non fornire mai dati bancari via mail e segnalare eventuali tentativi di frode alla Polizia Postale per contribuire a combattere queste pratiche illecite.

Azioni da intraprendere se si è caduti nella trappola

Se si sospetta di aver fornito dati sensibili a truffatori è cruciale agire rapidamente. Contattare immediatamente la banca per bloccare la carta di credito e aggiornare le credenziali di accesso ai servizi online. Segnalare l’accaduto alla Polizia Postale è un passo importante per contribuire alla lotta contro le truffe informatiche. La consapevolezza e la preparazione sono fondamentali per proteggere i propri dati in un contesto sempre più digitale e vulnerabile.