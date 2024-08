Le auto più green del 2024

Il mondo come lo conosciamo oggi è sempre più consapevole dell’impatto che l’inquinamento ha sul cambiamento climatico.

In questo campo l'industria automobilistica ha fatto dei passi da gigante per progettare dei veicoli sempre più efficienti in fatto di consumi, pur mantenendo dei prodotti altamentamente all'avanguardia. L'ecosostenibilità nel 2024 è ormai uno dei punti fondamentali su cui bisogna focalizzarsi.

In questo articolo esploreremo esploreremo alcuni dei veicoli più efficienti in fatto di consumi, andando ad analizzare le loro caratteristiche e tutti i vantaggi che l’ambiente può trarne.

Tesla Model 3

La Tesla Model 3 continua ad essere la scelta migliore per i guidatori attenti all’ambiente. Il suo design elegante le permette di essere affascinante, ma al tempo stesso, è in grado di offrire prestazioni senza precedenti e una tecnologia fra le più all’avanguardia all’interno di tutto il settore. Andando nello specifico, Tesla Model 3 è forse l’auto elettrica con più autonomia in circolazione, grazie anche al propulsore elettrico sincrono trifase a magneti permanenti. Un modello che rappresenta la scelta ideale sia per chi si muove in città, sia per chi preferisce i lunghi viaggi.

Toyota Prius

La Prius è stata sempre un sinonimo di efficienza da quanto per la prima volta è entrata in produzione, ma il nuovo modello per questo 2024 sembra aver superato tutte le aspettative. Toyota Prius è in grado di combinare un motore a benzina con uno elettrico, offrendo ai conducenti la migliore esperienza per entrambe le tipologie di guida. Uno dei modelli più aerodinamici e forse al momento la migliore ibrida in circolazione.

BMW i3

Negli ultimi anni BMW ha fatto passi da gigante per uniformarsi alle altre case di produzione evolvendosi nella sostenibilità. BMW i3 ne è un esempio. Un’auto totalmente elettrica che unisce un design unico nel suo genere a un’efficienza di consumo eccezionale. La struttura è composta da fibra di carbonio, rendendola molto leggera e consentendogli di percorrere molti più chilometri con molta meno potenza. La BMW i3, che purtroppo terminerà a breve la sua produzione, rappresenta la scelta migliore per chi non vuole negarsi il lusso, ma cerca comunque di stare attento alla sostenibilità.

Volkswagen ID.4

ID.4 è il primo SUV che appare in questa lista e rappresenta la scelta migliore per il futuro green in questa categoria di veicoli. Completamente elettrico, è in grado di garantire delle prestazioni ottime unite alla sua spaziosità che lo rende il veicolo perfetto per una famiglia attenta all’ambiente.

Nissan Leaf

La Nissan Leaf ha subito diversi cambiamenti dalla sua produzione, e la sua versione 2024 rappresenta forse quella più all’avanguardia. Il sistema di batterie con autonomia aumentata permette di ottenere una soluzione efficiente per tutti coloro che vogliono passare all’elettrico. Una sua caratteristica unica è il sistema di frenata rigenerativa che gli conferisce lo status di una delle auto più efficienti al mondo.

Hyundai Ioniq

La Hyundai Ioniq è disponibile in varie versioni dotate di diversi motori. Infatti è possibile scegliere tra una versione ibrida, una ibrida plug-in, o una totalmente elettrica. Il suo design aerodinamico contribuisce, insieme alla sua tecnologia, ad un’efficienza nei consumi in tutti e tre i modelli disponibili. L’impegno di Hyundai non si limita solo alla potenza dei suoi propulsori ma anche alla scelta dei materiali con cui è composta. Ioniq presenta infatti materiali interni ecocompatibili, rendendola di fatto una delle auto più green su tutto il mercato.

Ford Focus

La Ford Focus è l’auto di piccole dimensioni migliore dal punto di vista della sostenibilità. Il motore turbocompresso offre una potenza senza precedenti, e le sue dimensioni compatte la rendono la macchina ideale per una guida in città. Il risparmio di carburante è certamente inferiore rispetto ad altri veicoli presenti in lista, ma all’interno della sua categoria sicuramente rappresenta la scelta migliore per chi vuole essere sostenibile guidando nelle metropoli.

Citroën C3

La C3 è una dei modelli più confortevoli che si possono trovare all’interno del mondo della sostenibilità alla guida. Un’auto eccellente per la guida di tutti i giorni, che tramite il suo design accattivante darà un tocco in più di fascino al tuo viaggio ecosostenibile.