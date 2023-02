Quest’anno, molti dei monumenti italiani rimarranno spenti per un’ora. Ecco la nuova iniziativa.

Quest’anno, in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, M’illumino di meno, iniziativa che Rai Radio due porta avanti da anni, ha deciso di fare un passo avanti coinvolgendo quante più città possibili.

Per questo motivo, oggi, nella giornata del 16 Febbraio 2023, molti monumenti rimarranno a luci spente per un’ora. Un’iniziativa volta a promuovere il risparmio energetico e l’ecosostenibilità.

Monumenti spenti per un’ora: ecco da che ora

Quest’anno diverse città d’Italia hanno deciso di aderire al progetto di M’illumino di meno. Ciò comporta che dalle 19 in poi, molti monumenti rimarranno chiusi. Dal Colosseo, alla Torre di Pisa, fino all’Arena di Verona, saranno in molti a partecipare. Inoltre si aggiungeranno anche le sedi istituzionali di diversi ministeri.

candela accesa

Tramite un invito da parte della radio, l’invito a spegnere le luci sarà esteso anche ai cittadini che potranno così spegnere almeno le luci non indispensabili. Che si tratti delle insegne dei negozi o delle luci di casa, le città italiane potrebbero restare quindi al buio per un po’. Un buio cercato e condiviso, nato per l’ambiente e per sensibilizzare tutti riguardo il risparmio energetico.

Le altre iniziative importanti

Anche l’ENEA parteciperà all’iniziativa, presentando il primo modello italiano di un distretto urbano che produce e condivide energia da distribuire ai cittadini. A ciò si aggiungono anche micro iniziative da parte dei comuni che hanno deciso di piantare nuovi alberi e di aderire in altri modi possibili. Come ogni anno le iniziative saranno quindi diverse e tutte volte ad andare incontro all’ambiente.

Ricordiamo che per partecipare anche tutti i giorni è possibile evitare la carica fantasma, spegnere le luci quando sono superflue, cucinare in modo economico e persino fare il bucato in modo sostenibile al fine di risparmiare e ridurre i consumi. Ciò che conta è agire sempre con la giusta sensibilità e con l’intento di far bene all’ambiente. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile ottenere il giusto risparmio energetico, diminuire l’effetto serra e contribuire al benessere del pianeta. Pianeta che è anche l’unica casa della quale disponiamo.