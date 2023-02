Fare il bucato in modo sostenibile: alcuni consigli che forse non conoscevi

Fare il bucato è un’attività quotidiana che compiamo tutti, ma spesso non riflettiamo affatto su come una “semplice” ed “innocente” operazione può influire negativamente sull’ambiente.

Esistono alcuni semplici consigli che possiamo seguire per fare il bucato in modo più sostenibile. In questo articolo, vi mostreremo alcune pratiche e buone abitudini che vi aiuteranno a ridurre il vostro impatto ambientale senza compromettere la qualità e l’igiene dei vostri vestiti preferiti.

Consiglio #0: Una lavatrice di ultima generazione

Il consiglio di base è davvero molto semplice: una lavatrice di ultima generazione consuma molta meno energia rispetto ad un elettrodomestico di anni fa. Ovviamente questo consiglio è da intendersi come: scegli tra le migliori lavatrici, ma fallo solamente quando è giunto il vero momento. Infatti non dobbiamo necessariamente sostituire un elettrodomestico se questo non è arrivato alla fine del suo ciclo vitale.

Tuttavia ci sono dei casi in cui conviene veramente tanto, sia a livello energetico che di risparmio in bolletta, se la differenza tra l’etichetta energetica è notevole.

Inoltre, le lavatrici moderne sono dotate di funzioni avanzate, come la regolazione automatica della quantità d’acqua in base al carico, il sensore di carico per regolare la durata del ciclo di lavaggio e il controllo della temperatura; tutte funzioni intelligenti che aiutano a ridurre ulteriormente il consumo di energia.

Consiglio #1: Usare acqua fredda il più possibile

Utilizzare l’acqua fredda al posto di quella calda è il modo più semplice ed economico per fare il bucato in modo sostenibile e soprattutto più economico.

L’acqua calda deve essere necessariamente scaldata, quindi utilizzare quella fredda significa risparmiare energia e ridurre il nostro impatto ambientale. Molte persone sono ancora scettiche quando si tratta di pulire “a freddo”, ma è dimostrato che è altrettanto efficace per la pulizia dei vestiti, visto che viene utilizzato anche il detergente (se possibile ecologico).

Un secondo vantaggio dei lavaggi con acqua fredda è quello di mantenimento dei colori: può aiutare infatti a preservare i colori e la forma dei capi di abbigliamento.

Consiglio #2: Lavaggi solamente a pieno carico

Quando la lavatrice non gestisce e regola la quantità di acqua e detersivo in base al peso e alla quantità dei panni, è doveroso effettuare un ciclo di lavaggio solamente a pieno carico. Invece di lavare piccoli carichi di vestiti ogni volta che ne avete bisogno, è meglio attendere finché non avete abbastanza vestiti da riempire completamente la lavatrice.

Questo perché la maggior parte del consumo di energia e dell’acqua durante il lavaggio avviene durante il riscaldamento dell’acqua e la rotazione della lavatrice.

Se proprio avete la necessità di lavare il bucato, magari perché praticate sport molte volte a settimana, allora potete scegliere dei programmi specifici come “Sport” o “Eco” per ridurre sprechi e consumi.

Consiglio #3: Utilizzare detergenti ecologici

I detergenti ecologici sono prodotti realizzati con ingredienti naturali e biodegradabili, come estratti di piante, acidi grassi e enzimi. Essi sono stati introdotti sul mercato come alternativa più sostenibile ai detergenti convenzionali, che possono contenere sostanze chimiche dannose per l’ambiente.

Questa tipologia di detergenti è disponibile in commercio da diversi anni e sta diventando sempre più popolare grazie alla capacità di pulire i vestiti senza danneggiare l’ambiente. Inoltre, molte confezioni di detergenti ecologici sono fatte di materiali riciclabili, il che significa che una volta che il prodotto è stato utilizzato, la confezione può essere riciclata e non finirà in una discarica. È ancora valido il consiglio del sale grosso nel cestello per risparmiare detersivo.

Consiglio #4: Utilizzare sacchetti Eco per la lavatrice

Ovviamente il consiglio è quello di acquistare dei capi di abbigliamento realizzati con fibre naturali. Ma in alcuni casi, come per esempio nei capi per il nuoto, questo consiglio non è applicabile.

Esistono però dei sacchetti eco per la lavatrice – autopulenti – che catturano le microplastiche che altrimenti sarebbero finite in mare. Sono durevoli nel tempo (questo infatti non deve scoraggiare il loro acquisto, che vede un costo leggermente alto) e oltre a proteggere l’ambiente, protegge anche i nostri vestiti.

Consiglio #5: Acquistare dei tessuti durevoli nel tempo

Scegliere tessuti durevoli è una scelta importante per la sostenibilità ambientale. È consigliabile optare per tessuti naturali come cotone, lino e canapa, che sono resistenti e durano a lungo, anziché per tessuti sintetici come poliestere e nylon, che tendono a logorarsi rapidamente e a finire nei rifiuti. Inoltre, i tessuti naturali sono più traspiranti e confortevoli da indossare, rendendoli una scelta più sana per la pelle.

Inoltre, optare per capi d’abbigliamento realizzati con materiali naturali biologici, come il cotone biologico, può aiutare a ridurre l’impatto ambientale, poiché questi tessuti sono coltivati senza l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici dannosi per l’ambiente.

Consiglio #6: Utilizzare l’asciugatrice il meno possibile

L’asciugatrice consuma molta energia e questo significa che emette anche molte emissioni di CO2 nell’atmosfera. Per questo motivo, è importante utilizzarla il meno possibile e, se possibile, utilizzare una corda per stendere i vestiti all’aria aperta. Questo è un ottimo modo per fare il bucato

Modificare le nostre abitudini per un futuro migliore

In conclusione, fare il bucato in modo sostenibile è più facile di quanto si pensi. Con solo alcune piccole modifiche da applicare alla nostra routine quotidiana, si può ridurre l’impatto ambientale, consumare meno acqua, e anche risparmiare sulla bolletta dell’energia. Quindi, non rimane altro che seguire alla lettera questi consigli e condividerli con parenti ed amici!