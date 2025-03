Nuovo Bonus di 682 euro per gli over 67: come ottenerlo e quali requisiti ci vogliono

Esplorare le opportunità di sostegno economico per le persone con più di 67 anni in difficoltà finanziarie nel 2025: un’analisi dettagliata delle misure disponibili.

Le persone con più di 67 anni in difficoltà economiche, nel 2025 potranno beneficiare di diversi bonus e agevolazioni. Queste misure sono cruciali per coloro che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici o che percepiscono un reddito molto basso. Gli aiuti spaziano dal supporto al reddito ai contributi per le spese quotidiane, inclusi esoneri dalle spese sanitarie.

Assegno sociale: un aiuto essenziale per chi è in condizioni di povertà

Tra le principali forme di sostegno per chi ha superato i 67 anni, l’Assegno sociale si distingue come una misura fondamentale. Destinato a coloro che si trovano in condizioni di povertà economica, l’Assegno sociale è accessibile a chi ha un reddito annuo inferiore a 7.002,84 euro, o 14.005,68 euro per le coppie. L’importo mensile è fissato a 538,68 euro, ma per riceverlo nella sua interezza, è necessario non avere alcun reddito. Chi possiede un reddito, pur sotto la soglia stabilita, riceverà un importo ridotto, calcolato sottraendo il reddito percepito dal limite massimo.

Pensione di inclusione: un supporto per le spese quotidiane

La Pensione di inclusione rappresenta un’altra importante forma di aiuto per gli over 67. Questa mensilità, versata su una carta prepagata, è destinata all’acquisto di beni di prima necessità. Con un limite di reddito annuo fissato a 8.190 euro e un Isee massimo di 10.140 euro, l’importo mensile può raggiungere i 682,50 euro, con un rimborso per le spese di affitto fino a 162,50 euro. È importante notare che anche altri membri della famiglia over 67 o disabili possono beneficiare di questo sostegno.

Carta acquisti: un sostegno per le spese alimentari e non solo

Per chi ha più di 65 anni e un reddito sotto gli 8.117,17 euro, la Carta acquisti offre un aiuto concreto. Questa carta, dal valore di 40 euro mensili, è ricaricata ogni due mesi e può essere utilizzata in supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, oltre che per il pagamento delle bollette di luce e gas. Per chi ha superato i 70 anni, il limite di reddito è leggermente più elevato, attestandosi a 10.822,90 euro.

Esenzione dal ticket sanitario: un vantaggio per chi ha redditi bassi

Gli over 65 con redditi bassi possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Con il codice E01, coloro che appartengono a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro sono esentati da questo pagamento, offrendo un significativo sollievo economico per chi deve affrontare spese mediche frequenti.

Requisiti e accesso alle misure di sostegno

Per accedere a queste misure di sostegno, è necessario soddisfare specifici requisiti economici, valutati attraverso parametri come l’Isee o il reddito complessivo annuo. Non basta aver compiuto 67 anni; è essenziale informarsi sui requisiti richiesti e preparare la documentazione necessaria per la domanda. Le istituzioni e i servizi sociali svolgono un ruolo fondamentale nel rendere accessibili queste informazioni, garantendo che i cittadini siano consapevoli dei loro diritti e delle opportunità di sostegno disponibili.