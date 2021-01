Ora Tesla vuole produrre un van elettrico

Tesla potrebbe essere pronta alla produzione di un van elettrico, batterie permettendo. È lo stesso CEO dell’azienda a suggerire una simile ipotesi, a margine della presentazione dei dati fiscali per il Q4 2020. La società si sta infatti sempre più orientando verso mezzi più pesanti, a partire dal Tesla Semi. Il camion rimorchio del gruppo potrebbe infatti arrivare entro la fine dell’anno, sempre che l’approvvigionamento di batterie risulti sufficiente.

Non è la prima volta che emergono dei progetti di questo tipo, in particolare da Elon Musk. Qualche settimana da si è infatti discusso della possibilità di un bus targato Tesla, anche se il gruppo non ha confermato direttamente le indiscrezioni emerse. Tuttavia, è emerso un buon interesse verso veicoli “ad alta densità” di passeggeri, per andare oltre al semplice mercato delle auto elettriche.

Un van targato Tesla

Così come già accennato, è stato lo stesso Elon Musk a suggerire il possibile arrivo di un van targato Tesla, seppur non nell’immediato futuro:

Credo che Tesle certamente produrrà un van elettrico in futuro. Ma l’elemento da tenere a mente è il limite nella produzione di celle per batteria. Se non si è coinvolti nella produzione, è difficile comprendere quanto complessa sia la produzione di scala. È la cosa più difficile del mondo. Fare prototipi è semplice. Avviare una produzione di scala è molto difficile.

La stessa motivazione è stata scelta dalla guida di Tesla anche per giustificare i ritardi del Tesla Semi, il rimorchio completamente elettrico che potrebbe rivoluzionare la mobilità pesante su strada. Al momento la produzione di batterie per questo modello rimane molto esigua e, di conseguenza, il gruppo ha deciso di posticiparne la produzione di massa non appena gli approvvigionamenti risulteranno sufficienti. Nelle più ottimistiche delle ipotesi, i primi esemplari di camion elettrico potrebbero essere consegnati entro la fine dell’anno.

Fonte: ElecTrek