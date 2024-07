Perché acquistare biciclette usate? Ecco 5 motivi ecologici e cosa controllare prima di comprare

Esistono tantissime ragioni per andare in bici invece di utilizzare altri mezzi di trasporto inquinanti, in primis questo resta sicuramente il miglior modo di muoversi nelle città affogate dal traffico, ma soprattutto: avete dato un’occhiata al prezzo della benzina?

Per non parlare dei costi esorbitanti che le automobili oggi presentano in conto, tra manutenzione, tagliandi, tasse assicurazioni e così via. Acquistare bici usate significa utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, non inquinare e soprattutto riciclare: perché? Lo spieghiamo nei 5 motivi e consigli utili per comprare una bicicletta di seconda mano.

Riduzione dell’impatto ambientale

Questo è sicuramente il motivo ecologico fondamentale, perché comprare una bici usata contribuisce a ridurre l’impatto ambientale ed evita di inquinare ulteriormente attraverso la produzione di nuovi modelli. È possibile personalizzare la bici e comunque rappresenta un mezzo di trasporto vero e proprio sia in città che in periferia.

Le biciclette usate costano di meno

Questa è sicuramente la ragione che spinge sempre più persone ad acquistare una bici usata, perché il prezzo è molto inferiore rispetto a un modello nuovo e una volta controllato tutto ciò che è necessario per stabilire la buona qualità della bici o meno, si ottiene un vantaggio notevole a un prezzo accessibile.

Esercizio fisico a costo zero

Quanto avete speso per andare in palestra e quali risultati avete ottenuto? Qualunque sia la risposta, la bicicletta resta una valida alleata dell’attività fisica, anzi, più che valida. Se non siete riusciti a ottenere i risultati sperati in palestra, la bicicletta può diventare un valido sostitutivo perché allena la maggior parte dei muscoli del corpo, inoltre, potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per i principianti del fitness. Se siete esperti del fitness o sport, la bicicletta è la vostra migliore amica.

Sperimentare gli stili: una questione estetica ma anche tecnica

Attraverso l’acquisto di biciclette usate è possibile sperimentare vari stili di percorsi e modelli: il prezzo inferiore rispetto a una bici nuova consente di acquistarne più di una senza grossi sacrifici economici. É possibile acquistare una bici da corsa professionale ma avere già una mountain bike, oppure spaziare verso le bici vintage fino ai primi modelli mai realizzati. In questo senso, sperimentare gli stili attraverso la bici diventa una questione estetica, ma tecnica e personale, perché a ogni modello corrisponde un tipo di percorso: strada, pista, terra e così via.

Gli accessori inclusi: risparmiare e riciclare

Molto spesso acquistare una bicicletta nuova significa letteralmente comprarla nuda, perché esistono una vastissima gamma di accessori che quando vengono aggiunti, vedono lievitare il prezzo del modello. Nella maggior parte dei casi le biciclette usate sono già accessoriate, questo significa che possiedono in dotazione il contachilometri, le borracce, i marsupi, selle ergonomiche, accessori per riparazioni, gomme di scorta, borse, seggioloni e così via. Tutto ciò costituisce un ulteriore risparmio, perché acquistare singolarmente questi accessori o parte di essi significa sempre mettere mano più volte al portafoglio: risparmiare e riciclare.

Come, quando, perché, ma soprattutto: cosa controllare prima dell’acquisto di una bici usata?

Acquistare online una bici usata oggi è semplice, ma come quando si acquista un prodotto in negozio, bisogna sempre fare attenzione alle caratteristiche del prodotto. La prima cosa da valutare è la taglia, ossia la misura, che deve essere adatta all’età e soprattutto alle dimensioni di chi ci deve salire. Quindi non esiste che una persona alta si adatti alla bici piccola, ma neanche comprare una bici troppo grande in vista che il bambino cresca.

Acquistare un modello usato è un’ottima opportunità per risparmiare nelle varie fasi di crescita del bambino, perché è possibile anche rivendere. Un ulteriore consiglio per non sbagliare la “taglia” della vostra bici usata è quello di controllare tutte le geometrie nei minimi dettagli, quindi assicurarsi delle misure del telaio, delle ruote, dei manubri, pedali e così via. Quando è possibile salite in sella. Questo può giocare anche un ruolo fondamentale per valutare una bici usata, perché basta qualche pedalata per scoprire se il modello risponde alle nostre esigenze oppure no.

Verificare lo stato di salute della bici usata significa anche controllare l’usura del telaio, soprattutto nei punti dove c’è maggiore carico, questo è possibile farlo anche online, ponendo delle domande al venditore e chiedendo foto più accurate. Parlare con il venditore è il miglior modo di controllare lo stato generale della bici usata, in questo modo è molto più semplice valutare il modello e conoscere la sua storia, di conseguenza, tutto ciò si traduce con un acquisto più soddisfacente.

Un ultimo consiglio durante il processo di valutazione di una bici usata, è quello di non essere troppo frettolosi, perché studiare i dettagli è sempre la scelta consigliata. Ricapitolando: l’acquisto di una bici usata non solo riesce a ridurre notevolmente l’impatto ambientale ma favorisce anche la regressione dell’inquinamento attraverso il riciclaggio. Inoltre, è un ottimo modo di risparmiare pur acquistando bici di altissima qualità.