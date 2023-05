Scopri come profumare casa in modo semplice e naturale. Sarai green, farai economia e avrai cassetti e armadi profumati.

Aver cura della propria casa significa anche renderla il più piacevole possibile. Per farlo, uno strumento unico è quello di profumarla.

Usare i classici profumatori che si trovano in giro, però, non è sempre una buona idea.

Nella maggior parte dei casi si tratta infatti di prodotti aggressivi e a base di ingredienti affatto naturali. Come agire, quindi? Per un risultato che sia unico, ecologico e anche economico si può fare uso di ingredienti naturali che, posti in cassetti e armadi, renderanno l’ambiente domestico più profumato e piacevole che mai.

Trucchi per profumare armadi e cassetti in modo naturale

Dopo le pulizie di primavera, è molto importante cercare di mantenere i risultati ottenuti il più a lungo possibile. Per farlo è necessario occuparsi prima di tutto di armadi, cassetti e dispense.

Al loro interno, può infatti crearsi quell’odore di chiuso che rende poco piacevole l’esperienza di vivere in casa. Un risultato che si può cambiare semplicemente facendo uso di alcuni ingredienti naturali.

profumatori cassetti

Arancia e cannella per la biancheria

Questi ingredienti messi insieme (l’arancia dovrà essere essiccata) portano una profumazione dolce e delicata ma anche in grado di resistere nel tempo. Chiusi in sacchetti di organza e sistemati all’interno di armadi e cassetti doneranno quindi una profumazione in grado di restare per tanto tempo e che donerà una sensazione più che piacevole ogni qual volta si andrà ad aprirli.

Limone e menta cucina e bagni

Per la cucina e la dispensa può essere utile una profumazione fresca come quella data da limone e menta (sempre essiccati) e sistemati in appositi sacchettini.

Ad essi potrete poi aggiungere l’aceto per il frigorifero o i fondi di caffè per assorbirne gli odori. Insomma, anche in cucina è importante avere profumi piacevoli all’interno dei mobili. E il limone può sicuramente fare la differenza. Un ingrediente che, volendo, potrete usare anche in bagno.

Lavanda per la biancheria

Se avete un cestone per la biancheria (lenzuola, coperte ma anche pigiami e asciugamani), la lavanda è la risposta migliore. Per ottenere un buon risultato basta raccogliere o acquistare della lavanda da far essiccare e da conservare sempre in sacchettini di organza.

Con il passare del tempo sarà possibile ravvivarli usando dell’olio essenziale di lavanda.

Trattandosi di una profumazione decisa, il consiglio è quello di usarne piccole quantità. Queste tre profumazioni sono particolarmente utili per armadi, cassetti e dispense.

In questo modo aprendoli si avrà sempre un’esperienza piacevole che renderà casa ancor più bella da vivere.