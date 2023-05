Fare le pulizie in modo sostenibile e salutare è più semplice di quanto si pensi. Scopriamo come agire e, sopratutto, cosa pulire.

Con l’arrivo della primavera, si fa sempre più pressante l’esigenza di pulire casa. Dopotutto, questo è il momento dell’anno in cui si ha voglia di rinnovamento. E qual è il miglior modo se non quello di prendersi cura della propria casa, rinfrescandola e rinnovandola?

Spesso, però, il primo passo può risultare anche il più difficile. Motivo per cui oggi cercheremo di fare il punto della situazione, partendo da tutto ciò che è importante pulire e che spesso si dimentica strada facendo.

Pulizie di primavera: cosa è indispensabile pulire

Iniziamo con il dire che per delle pulizie di primavera efficaci è essenziale concentrarsi su tutto quello che non rientra nelle pulizie ordinarie. Sarà solo andando a pulire e rinfrescare i punti meno “battuti” di casa che si potrà infatti donare alla stessa quell’aria nuova che fa tanto primavera.

pulizie di primavera

Per prima cosa occorre, quindi, dedicarsi a muri (ebbene sì, vanno spolverati anche quelli), porte, vetri, divani, lampade e lampadari e camini, termosifoni e stufe che saranno messi in pensione per un po’.

Fatto ciò si potrà proseguire con le varie stanze, dedicandosi alla cucina, ai bagni e poi alle camere da letto. Il trucco sta nello spolverare sopratutto gli angoli meno in vista e nel pulire battiscopa, cornici e tutto ciò che di solito passa in secondo piano.

Cosa usare per pulire casa in modo ecologico

Per delle pulizie efficaci, non è necessario ricorrere a prodotti chimici e aggressivi. Per una pulizia approfondita e sostenibile si possono infatti usare sia i prodotti biologici che quelli naturali. Tra questi ultimi, i più adatti sono il bicarbonato, il succo di limone e l’aceto di vino. Tutti ingredienti che se usati nel modo giusto possono garantire un’accurata pulizia delle varie superfici.

A questi si possono poi aggiungere anche altri ingredienti come, ad esempio, l’olio extra vergine d’oliva che se passato su superfici come quella del lavandino è in grado di tirarle a lucido con una sola passata. Ciò che conta, ovviamente, è usare i prodotti nelle giuste quantità e assicurandosi che quelli più acidi come, ad esempio, il limone, non le intacchino.