L’inquinamento atmosferico è un problema sempre più evidente. Scopriamo quali sono le strategie da mettere in atto per proteggersi il più possibile.

Il problema dell’inquinamento atmosferico è sempre più diffuso. Oltre a far male all’ambiente, però, rischia ogni giorno di più di rovinare la salute delle persone. Recenti studi hanno dimostrato come l’aria inquinata sia indice non solo di problemi ai polmoni ma anche al cuore. E nuove ricerche hanno trovato una correlazione anche tra demenza senile e inquinamento. È sempre più chiaro, quindi, che imparare a proteggersi è di sicuro una strategia che alla lunga può rivelarsi vincente. Scopriamo, quindi, come farlo in modo semplice e partendo proprio dalle basi.

Le strategie per proteggersi dall’inquinamento

Prendersi cura di sé passa da diverse scelte di vita. E tra queste c’è anche quella che riguarda la capacità di proteggersi da tutto ciò che può risultare nocivo per la salute. Un esempio sono gli step da seguire per evitare gli agenti inquinanti che circolano sempre di più nell’aria.

inquinamento

Indossare la mascherina

Durante il Covid abbiamo imparato ad usarle al punto da poter continuare a farlo anche adesso. Dopotutto la mascherina è d’aiuto sia per proteggere dagli allergeni che dall’aria inquinata. Ecco, quindi, che quando ci si trova in zone estremamente ricche di smog (e non solo), usarla può essere di grande aiuto.

Areare casa al momento giusto

Imparare a far entrare aria fresca nei momenti giusti è sicuramente un buon modo per vivere meglio la casa. Per riuscirci, però, è importante imparare a farlo nelle ore in cui c’è meno inquinamento. Si tratta delle prime ore del mattino, in cui l’inquinamento non è ancora ai massimi livelli.

Consumare frutta e verdura

Anche mangiare i cibi giusti può fare la differenza. Quelli da scegliere sono frutta e verdura che sono ricchi di sostanze benefiche per l’organismo. Mangiando sempre bene e bevendo molta acqua si aiuta l’organismo a disintossicarsi con maggior facilità, rendendolo anche più forte ed in grado di affrontare eventuali problemi.

Seguire queste tre semplici regole è di sicuro aiuto quando si parla di proteggersi dall’inquinamento atmosferico. Ovviamente a ciò si possono aggiungere abitudini in grado di ridurre a loro volta il problema. Dall’andare in bici al preferire un impianto fotovoltaico, le opzioni sono tante. E come spesso accade in questi casi, l’importante è iniziare.