I nostri vestiti sono la parte di noi stessi che, a partire proprio dalla primavera e soprattutto in estate, inizia a vivere pienamente in ogni singola parte. E per questo motivo devono essere sempre a posto come si deve.

Essere alla moda, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’ultimo modello d’abito. Ciò che è necessario sapere è che “le cose fashion” possono essere create anche fai da te e saranno ugualmente belle e di moda. Anche per quel che riguarda alcuni accessori o giocattoli per i bambini.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere anche il tuo modo di essere nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Le grucce diventano giocattoli

Se hai voglia di creare un qualcosa di diverso con le tue mani, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile essere sempre al top ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il tutto sarà più semplice di questo pensi e di quanto prevedi.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda vita, significa cambiare sì, ma come si deve. Con il fai da te ogni cosa può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte.

Fra le caratteristiche che più attirano, oggi, vi sono quelle che hanno a che fare con alcuni piccoli oggetti che usiamo ogni giorno. Avresti mai pensato di utilizzare le grucce sulle quali appendi i tuoi abiti, per creare un qualcosa che sia esempio di un riciclo perfetto?

Un’idea che viene dalla Francia

Ci sono stati dei design che hanno prodotto e creato uno studio, insieme anche a Leroy Merlin, per il riciclo utile e ingegnoso proprio delle grucce.

Durante l’evento Maker Faire 2025, si è invitato adulti ma soprattutto bambini a pensare e ad immaginare di utilizzare le grucce, specie quelle in legno, per creare dei nuovi oggetti, anche giocattoli, tornando un po’ indietro nel tempo. Due design francesi hanno usato le grucce Spaceo di Leroy Merlin.

Con qualche taglio, un po’ di assemblaggio e l’aiuto di fogli esplicativi e animatori sul posto, i bambini, aiutati anche dagli adulti, hanno avuto modo di creare dinosauri, aerei, uccelli e tanti altri giocattoli dal design minimalista e accessibile. Riciclo sì, ma anche dare pieno e completo spazio alla fantasia che, in questi ultimi tempi, è stata messa un po’ da parte.