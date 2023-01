Renovit ha rilasciato un decalogo per aiutare la famiglie italiane a risparmiare. Ecco quali sono le regole d’oro.

Con l’arrivo delle ultime bollette, sempre più italiani si sono allarmati per via dei costi davvero eccessivi che, mai come prima, sembrano aver superato la soglia, sopratutto se paragonati a quelli dello scorso anno. Al fine di migliorare la situazione e di offrire qualche valida alternativa, Renovit ha deciso di rilasciare un decalogo in grado di aiutare le famiglie italiane ad affrontare questi mesi freddi (ma anche quelli caldi) e quindi ancora a rischio di rincari sulle bollette.

Ecco cosa suggerisce il decalogo di Renovit

Scovare nuovi modi per risparmiare sul gas è sempre molto importante. Proprio di recente, vi abbiamo suggerito alcuni modi per far bollire l’acqua in modo più economico e per imparare ad essere eco sostenibili.

efficienza energetica

Oggi, quindi, per completezza di informazioni, riassumeremo quanto rilasciato da Renovit, riassumendo le regole per ottenere un buon risparmio energetico.

Regolare le temperature interne

Il primo suggerimento offerto da Renovit è quello di regolare la temperatura di casa. Per riuscirci basta tenerla a 19 gradi. La normativa, infatti, prevede una temperatura di massimo 20 gradi e con due di tolleranza. I 19, però, secondo Renovit sono quelli che aiutano a vivere nel giusto comfort e tutto risparmiando al contempo. Aumentare di un grado la temperatura, può infatti far lievitare i consumi dal 5 al 10%. Anche la temperatura della caldaia va controllata e mantenuta massimo a 60 gradi.

Tenere porte e persiane chiuse quando fa caldo

Il risparmio energetico vale anche quando fa molto caldo. In tal caso un buon modo per mantenere fresca la casa è quella di tener chiuse porte, tende e persiane. Ciò andrà fatto sopratutto di giorno e tutto per evitare che il sole e il calore entrino in casa.

Usare l’aria condizionate a porte chiuse

Quando il caldo è troppo e si opta per l’uso dell’aria condizionata, il suggerimento è quello di tener chiuse porte e finestre e di mantenere una temperatura sotto i 27 gradi. Ancor meglio sarà usare il de-umidificatore come modalità per raffreddare l’ambiente.

Evitare la carica fantasma

Abbiamo già parlato in modo approfondito di questo aspetto, ovvero della carica superflua (ma costosa) prodotta da tutti i dispositivi elettronici lasciati in stand-by. Evitarla può aiutare a risparmiare molto più di quanto si pensi. E tutto, mantenendo più in salute diversi elettrodomestici.

Far uso di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico

Un altro modo per risparmiare è quello di usare sia la lavatrice che la lavastoviglie solo quando sono a pieno carico. Inoltre, è sempre suggerita la modalità Eco che consente di lavare tutto a basse temperature. Cosa che, ovviamente, porta ad un buon risparmio energetico.

Nel decalogo di Renovit, piattaforma italiana messa in atto per promuovere l’efficienza energetica, è consigliato anche di rinnovare gli impianti, di installare cappotti termici e di far uso là dove possibile degli impianti fotovoltaici. Questi due suggerimenti sono sicuramente più dispendiosi e forse non sempre attuabili nell’immediato. Ciò che conta, però, è che metterli in pratica può aiutare a risparmiare nel lungo tempo.