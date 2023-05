Risparmiare sul gas in estate è un buon modo per ridurre ulteriormente le spese e per far bene all’ambiente. Scopriamo le dritte indispensabili.

L’arrivo dell’estate porta con se un certo sollievo sulle spese della bolletta di luce e gas. Le giornate sono infatti più lunghe e richiedono meno luce e con lo spegnimento dei riscaldamenti si ottiene anche un sollievo dal punto di vista delle spese del gas.

Quest’ultimo, però, nonostante il peso minore, continua ad essere erogato e a finire in bolletta. E anche se meno costoso rispetto all’inverno, per alcuni può rappresentare comunque un problema. Per fortuna ci sono delle piccole strategie che possono aiutare nel ridurne ancora di più il consumo. Vediamo quali sono le più semplici da mettere in atto.

Risparmiare sul gas in estate: i trucchi più semplici da applicare

Poter spendere meno sul gas è il sogno di tutti e rimane tale anche nella stagione primaverile e in quella estiva. Sebbene i consumi si abbassino di parecchio grazie alla pausa dei riscaldamenti, la bolletta del gas continua comunque ad arrivare.

Per abbassarla ulteriormente occorre quindi ingegnarsi un po’ e mettere a punto alcune piccole strategie che risultano sempre utili.

consumi casa

Fare docce molto veloci

Non tutti usano fare la doccia con acqua del tutto fredda, neppure in estate. Ciò comporta un certo dispendio di calore e un uso della caldaia che può influire sulla bolletta del gas. Fare docce veloci è quindi la miglior soluzione. Cosa che, si rivelerà ottima anche per l’ambiente.

Usare la friggitrice ad aria

Per scaldare i cibi e per cucinarne alcuni si può usare la friggitrice ad aria che pur gravando sulla bolletta della luce, tende a consumare meno rispetto al gas. Inoltre ci mette davvero poco a scaldare i cibi e rende molti di questi croccanti e davvero piacevoli.

Non dimenticare l’uso del bollitore

Usare il bollitore per scaldare l’acqua con cui fare la pasta è un buon modo per evitare di far andare il gas a vuoto per diversi minuti. In questo modo oltre a far prima si avrà un risparmio non indifferente e che si potrà apprezzare sulla prossima bolletta.

Queste tre dritte sono davvero semplicissime da mettere in pratica e, sopratutto, in grado di rendere la vita più semplice, portando anche ad una certa economia. Proprio ciò che serve per rendere l’estate ancor più piacevole.