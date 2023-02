Risparmiare energia e pagare di meno in bolletta è possibile grazie a diverse astuzie. Tra queste, ci sono anche quelle che riguardano l’uso del phon.

Poter usare il phon in modo diverso rappresenta senza alcun dubbio uno dei modi per risparmiare in bolletta e per essere al contempo ecosostenibili.

Il consumo di questo apparecchio, pur non essendo eccessivo, cambia infatti da famiglia a famiglia e in base alle modalità d’uso. Ecco, quindi, che una famiglia di 4 persone porta già a consumi non indifferenti, sopratutto se l’abitudine è quella di lavare i capelli più volte a settimana o di usare il phon per molto tempo.

Per fortuna, a prescindere da come si è soliti usarlo, ci sono alcune strategie che sono in grado di fare la differenza. Il risultato? Un risparmio effettivo sulla bolletta e la consapevolezza di aver contribuito in qualche modo a far bene all’ambiente. Dopo aver visto cos’è meglio tra bagno o doccia per risparmiare, ecco, quindi, alcuni consigli sull’uso del phon.

Come usare il phon e risparmiare sulla luce

Usare il phon per asciugare i capelli è un gesto naturale e che tutti compiamo almeno una o due volte a settimana. Da oggi, però, sarà possibile farlo in modo più consapevole e tutto grazie ad alcune semplici dritte che, messe in atto, consentono di ottenere un ottimo risultato al quale si aggiungerà ben presto anche il risparmio sulla bolletta.

asciugacapelli

Tamponare i capelli prima di usare il phon

Un trucco semplice ed efficace è quello di avvolgere i capelli in un panno di spugna prima di usare l’asciugacapelli. In questo modo l’acqua in eccesso sarà assorbita dal panno e l’uso del phon richiederà molto meno tempo. Una tecnica semplice e che tra le altre cose giova anche ai capelli che saranno meno esposti al calore.

Evitare il beccuccio nella prima fase

Quando si asciugano i capelli, è possibile usare il phon senza beccuccio. In questo modo l’aria calda arriva diretta e asciuga prima la chioma. I vari beccucci servono infatti a realizzare lo styling che andrebbe sempre eseguito su capelli quasi asciutti. Si tratta, quindi, di un altro modo per far prima e per risparmiare al contempo.

Usare la funzione eco

Tanti phon dispongono ormai della funzione eco, ed usarla è sicuramente un buon modo per minimizzare i costi in bolletta. Si tratta infatti di una modalità che se attivata consente di ottenere la giusta temperatura dell’aria in uscita a cui si aggiunge la spinta ideale per una buona asciugatura. Il tutto con un notevole risparmio e, in tanti casi, con dei benefici anche per la salute dei capelli.

Questi tre metodi sono semplicissimi da mettere in pratica e davvero in grado di portare ad un buon risparmio in luce. Un modo davvero semplice per iniziare ad essere eco sostenibili e per farlo senza dover cambiare la propria routine.