San Valentino è l’occasione perfetta per creare addobbi ecologici e super green.

La giornata di San Valentino comporta spesso e volentieri la voglia improvvisa di addobbare casa o di organizzare qualcosa di carino da contornare con i giusti elementi. E quale miglior modo di farlo se non utilizzando ciò che si ha già?

Il riciclo creativo si rivela più che mai utile proprio in questi casi, sopratutto se si ha poco tempo a disposizione e non si ha voglia di uscire a far spese. Dopo aver visto come creare degli abiti per Carnevale, ecco quindi come addobbare casa per San Valentino.

Come addobbare casa per San Valentino con il riciclo creativo

Quando il tempo è davvero poco e si improvvisa una cena o un momento speciale da condividere con chi si ama, la paura di non fare in tempo o di dover spendere troppi soldi è sempre dietro l’angolo. In realtà si tratta di un problema davvero semplice da risolvere e tutto in modo economico ed in linea con l’ambiente.

san valentino riciclo

La scelta perfetta per essere green, fare economia e ottenere un buon risultato è infatti quella di darsi al riciclo creativo. E questo perché in casa abbiamo tutti qualcosa che può tornare utile allo scopo e che, con un po’ di fantasia, può far al caso nostro.

Che si tratti di nastri, bottoni, cartoncini o simili, arricchire casa in modo semplice è infatti più semplice che mai. Se si desidera addobbare casa, ad esempio, è possibile riprendere alcune lucine rosse di Natale e sistemarle qua e là per la casa. L’atmosfera sarà semplicemente perfetta e tutto senza doversi scomodare ad uscire.

Tavola di San Valentino? Riciclala così!

Per una tavola da arricchire, dei nastrini rossi con cui avvolgere i tovaglioli o da sistemare intorno ai bicchieri, può fare la differenza. Al contempo, basta un cartoncino rosso (o da colorare) per ritagliare dei cuori da sistemare sui piatti da portata godendo a pieno di un effetto davvero unico.

Ovviamente è possibile contornare il tutto con della musica di sottofondo, qualche cioccolatino e dei fiori. Così facendo sarà possibile ricreare un atmosfera altamente romantica (o semplicemente incentrata sull’amore universale) senza spendere soldi, perdendo al massimo mezz’ora e realizzando tutto in modo ecologico ed in linea con l’ambiente.