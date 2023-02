Essere eco sostenibili è possibile in ogni occasione. E una tra tante è il Carnevale. In questo periodo dell’anno è infatti possibile realizzare dei costumi di carnevale ecologici e che, tra le altre cose, è possibile preparare in fretta e, sopratutto, in pochissimo tempo.

Un esempio è quello delle ali da fata da realizzare con le grucce. In questo modo si potrà essere perfette indossando una semplice tuta elasticizzata o delle calzamaglie spesse e un maglioncino. Le ali, infatti, saranno il cotto perfetto per dar vita ad una vera fata.

Come realizzare le ali da fata con le grucce

Per realizzare delle ali da fata serve pochissimo materiale. Si tratta infatti di una creazione davvero semplicissima da realizzare.

Ecco, quindi, tutto quel che serve per realizzarne di splendide:

ali da fata

– Due grucce di fetto

– Una calzamaglia di colore chiaro

– Delle forbici

– Del glitter

Per relizzare le ali dovrete aprire le grucce e modellarle in modo da dargli la forma delle ali. Fatto ciò dovrete infilare la calzamaglia sulla prima ala e tenderla per bene al fine di farla aderie completamente. Potrete fissarla con della colla a caldo o con ago e filo. Lo stesso andrà fatto anche per l’altra ala. Le stesse dovranno essere fissate tra loro mediante un anellino realizzato sempre con un parte di gruccia. Ad ali pronte potete usare del glitter per crerare delle decorazioni. Se avete capacità artistiche potete anche usare delle ali di colore chiarle e usare dei colori per dar vita a delle sfumature.

Come abbinare le ali da fata all’abito giusto

Ora che le ali da fata sono finalmente pronte, basta solo completare l’abbigliamento con qualcosa di aderente (maglioncini e leggins andranno benissimo). A questo punto se si vuole si potrà aggiungere anche del make up a tema. Questo sarà in grado di completare il tutto e di dar vita ad una fata perfetta per ogni occasione.

E se l’abito da fata non basta? Con il riciclo creativo si può dar vita a tanti costumi di carnevale e a maschere fai da te davvero semplici da realizzare. Il tutto senza spendere nulla e facendo il tutto in pochissimo tempo.