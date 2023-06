Scopriamo come realizzare un vero e proprio sgrassatore fai da te. In questo modo pulire casa sarà più semplice, naturale e eco-solidale.

Le pulizie di casa comprendono tutta una serie di “operazioni” e di prodotti che spesso ci si dimentica quanto siano le forze in gioco.

Se si guarda il tutto da un punto di vista ambientale, poi, è davvero semplice capire quanti prodotti vengono usati ogni giorno a danno sia della natura che ci circonda che della salute stessa. Un esempio sono gli sgrassanti, solitamente ricchi di sostanze chimiche e in grado di nuocere più di quanto si pensi.

Una soluzione? Preparare uno sgrassante fai da te. In questo modo, infatti, oltre ad ottenere un buon risparmio sarà possibile godere di un prodotto che non nuoce all’ambiente e che non incide sulla salute.

Come creare uno sgrassatore fai da te.

Per un prodotto sgrassante fai da te, la soluzione è davvero a portata di mano.

Tra le tante opzioni possibile ne esiste infatti una super economica, facile da mettere in pratica e perfetta per pulire superfici di ogni tipo.

Per realizzarla basta procurarsi un limone, dell’aceto bianco (ottimo per le pulizie di casa) e un contenitore.

donna che fa pulizie

Si dovrà tagliare a fette il limone e inserire le stesse in una ciotola con dell’aceto bianco.

Le fette di limine dovranno macerare per almeno una settimana dopo la quale si potranno eliminare. A questo punto basterà filtrare il tutto con colino e versarlo in un contenitore spray. Lo sgrassatore naturale fatto in casa sarà pronto all’uso ed in grado di rendere più splendente cucina e altri ambienti di casa senza danneggiare nessuno.

Come usare lo sgrassatore

Una volta pronto, lo sgrassante naturale si potrà spruzzare sulle superfici che necessitano di essere, appunto, sgrassate. Fatto ciò basterà lasciarlo agire per circa mezz’ora e ripulire il tutto con dell’acqua o con acqua e aceto. Se serve un sapone si può usare quello di Marsiglia.

Il risultato sarà davvero unico e tutto restando sempre in linea con l’ambiente e con la sicurezza di aver usato un prodotto che non farà male né ai bambini ne agli amici a quattro zampe.