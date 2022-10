Acquistare uno smartphone ricondizionato ha un impatto ambientale davvero basso. Scopriamo cosa è importante sapere a riguardo.

Spesso agire per il bene dell’ambiente passa da tanti piccoli gesti che messi insieme sono in grado di fare la differenza. Tra le possibilità a cui spesso non si pensa c’è ad esempio quella legata all’acquisto dei vari dispositivi elettronici.

Un solo smartphone ad esempio può incidere di ben 78 chilogrammi per ciò che riguarda la Co2. Solo la produzione, ha infatti un impatto ambientale pari all’80%.

Eppure, basterebbe cambiare abitudini e passare all’acquisto di smartphone ricondizionati per cambiare le cose. E tutto risparmiando anche qualche centinaio di euro.

Ecco quanto si aiuta l’ambiente acquistando uno smartphone ricondizionato

Swappie, e-commerce che si occupa da tempo di smartphone ricondizionati ha realizzato un report sull’impatto ambientale degli stessi e lo ha fatto basandosi su quelli più venduti.

donna con smartphone

Come riportato da Agi.it, quanto è emerso è che un solo iPhone, costa in termini di Co2 ben 78 chilogrammi dei quali l’80% derivano dalla produzione, il 3% dal trasporto, e il resto dall’uso e dallo smaltimento. Dal report si evince quindi che uno smartphone ricondizionato farebbe risparmiare il 78% di carbonio, ovvero la parte legata alla produzione di uno nuovo meno il 2% che serve per la sostituzione.

Il report prosegue con dei numeri interessanti. Secondo la società infatti, gli utenti che hanno scelto i suoi smartphone ricondizionati nel 2021 hanno evitato l’emissione di più di 23.500 tonnellate di Co2. Una cifra importante a cui si aggiunge quella di tutti gli altri smartphone venduti da altre aziende.

Come funziona l’acquisto di uno smartphone ricondizionato

Per chi non lo sapesse, gli smartphone ricondizionati non sono altro che smartphone già usati e riportati presso i rivenditori. A quel punto gli stessi vengono riportati ad uno stato pari al nuovo o comunque adatto ad un buon utilizzo e ciò porta a prezzi che risultano essere anche piuttosto bassi rispetto allo stesso modello acquistato nuovo.

Ovviamente, è possibile scegliere quanto si desidera che il nuovo dispositivo sia effettivamente in ottime condizioni e “giocare” così con il prezzo.

Si tratta di una scelta che molti fanno sempre più spesso al fine di risparmiare (a tal proposito, è importante ricordare di evitare la carica fantasma) ma che da oggi può essere messa in atto con la consapevolezza di fare anche bene anche all’ambiente.