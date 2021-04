Tesla Cybertruck: il camper è già sold out

Il Cybertruck di Tesla in versione camper è già sold out. E non è nemmeno ufficialmente prodotto dal gruppo di Elon Musk. Ha riscosso un grandissimo successo il Cyberlandr, una versione modificata del pick-up di Tesla affinché possa accomodare un comodo camper nella porzione posteriore del veicolo. Un ambiente abitabile e ricco di comfort, alimentato dalla potente batteria di cui il mezzo è già dotato.

Secondo quanto riferito da ElecTrek, la società che lo produce – Stream It – avrebbe già ricevuto 50 milioni di dollari in ordini. Questo dimostra quanto sia elevato l’interesse per il pick-up non solo come mezzo da lavoro, ma anche e soprattutto come valido alleato per delle vacanze alternative.

Cybertruck, tutti lo vogliono in versione camper

Il Cybertruck è stato presentato da Tesla alla fine del 2019 e, dopo tanta attesa, potrebbe giungere nelle mani degli automobilisti entro la fine di quest’anno. Con il suo design squadrato e spartano, nonché una scocca resistente per resistere agli urti e ai lavori più gravosi, il pick-up ha immediatamente colto i favori degli acquirenti a stelle e strisce.

Negli ultimi mesi è cresciuta la domanda di una versione camperizzabile e, nelle ultime settimane, Elon Musk ha confermato la possibilità di collegare roulotte o altri abitacoli su ruota, poiché le potenti batterie del veicolo sono in grado di alimentare senza problemi tutti gli elettrodomestici a bordo.

Così delle società terze hanno elaborato delle modifiche al veicolo di Tesla, includendo dei mini-ambienti camper da montare sul vano posteriore del mezzo, completamente automatizzati e pieghevoli. Fra questi, la proposta di Stream It sembra essere stata la più gettonata. Così spiegano i produttori:

Cyberlandr è un innovativo camper/overlander pensato per il Cybertruck di Tesla, svelato lo scorso 6 aprile. Il Cyberlandr, prodotto da Stream It, trasforma il Cybertruck in un veicolo d’avventura, fornendo un letto, un piccolo salotto, una cucina, un bagno e un ufficio. E tutto scompare nel vano del Cybertruck quando in movimento. I preordini sono stati molto rapidi, tanto da rappresentare 50 milioni in future entrate.

Bill French, co-fondatore dell’azienda, ha espresso soddisfazione per l’entusiasmo dimostrato dal pubblico:

Crediamo che questo entusiasmo sia un risultato diretto per quelle persone che riescono a immaginare come questo veicolo possa migliorare le loro vite. Le persone ci stanno raccontando tutti gli usi che ne vogliono fare, sia per avventure urbane che nella natura. Stimiamo che il Cyberlandr possa essere usato 2 o 3 volte di più rispetto a un tradizionale camper, perché è molto semplice da trasportare.

L’azienda stima circa 10.000 unità vendute nel 2022, un numero considerato conservativo.

Fonte: Electrek