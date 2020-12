Tesla ora pensa alla ricarica gratuita per un anno

Tesla pensa alla ricarica gratuita per le sue auto elettriche, almeno negli Stati Uniti. È questa l’ultima iniziativa del gruppo di Elon Musk che, secondo alcune recenti indiscrezioni, sarebbe pronto a offrire l’accesso senza costi ai Supercharger per i nuovi clienti del gruppo. A darne notizia ed Electrek e, almeno al momento, non è dato sapere se l’iniziativa supererà i confini a stelle e strisce.

Secondo quanto riferito dalla testata specializzata in mobilità sostenibile, il colosso starebbe imbastendo una nuova iniziativa per i suoi clienti statunitensi. Per coloro che acquisteranno alcune vetture Tesla entro il prossimo 31 dicembre, la funzionalità Supercharging sarà gratuita per un intero anno:

Dal 12 al 31 dicembre, tutte le nuove Model 3s e Model Y – esclusa la Model 3 Standard Range – che verranno acquistate entro il 31 dicembre riceveranno un anno di Supercharging gratuita.

Incentivi per spingere la vendita

Stando a quanto spiega sempre ElecTrek, l’iniziativa potrebbe essere nata per spingere la vendita di vetture in questa ultima parte dell’anno, nonostante un quarto fiscale buono per la società di Elon Musk. Gli ultimi tre mesi hanno infatti visto una domanda in costante crescita, ma la società vorrebbe tagliare il traguardo delle 500.000 vetture piazzate sul mercato nel corso del 2020. Secondo le stime di ElecTrek, ciò significa che Tesla dovrà consegnare circa 181.000 automobili in questo quarto fiscale e, a oggi, non è dato sapere quanto effettivamente manchi per raggiungere l’obiettivo.

Al momento, non sembra che l’iniziativa di Tesla sia stata pubblicamente confermata, anche se pare l’offerta sia già stata proposta ad alcuni clienti.

Non è la prima volta che l’automaker statunitense offre la ricarica gratuita. In passato è stata considerata un bonus per tutti i clienti pronti a presentare un nuovo acquirente, mentre ciclicamente offre miglia di ricariche gratuite sia all’acquisto della vettura che in itinere.

Fonte: ElecTrek