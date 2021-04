TWOinONE, il monopattino pieghevole con funzione trolley

Un monopattino elettrico sicuro da utilizzare, comodo per l’uso cittadino, pieghevole e anche dotato di funzionalità trolley. È questo TWOinONE, un progetto completamente italiano e pensato per ottenere più sicurezza e utilità dall’universo dei monopattini. E ora il suo brevetto è in vendita.

Nato per assolvere a tutte le necessità cittadine, TWOinONE si differenzia dai classici monopattini elettrici, sia per design che per funzionalità. Grazie alla sua natura pieghevole, può inoltre essere facilmente trasportato su mezzi pubblici, all’interno dei negozi e in molti altri luoghi ancora, affinché non rimanga mai incustodito.

TWOinONE, il monopattino elettrico multifunzione

Progettato da PROTOidee da un designer industriale nel settore dell’automotive, con 5 anni d’esperienza anche in Ferrari, TWOinONE nasce per differenziarsi da tutti gli altri monopattini in commercio. Innanzitutto, per il suo design: la ruota anteriore è di ben 20 pollici, mentre la posteriore è da 16, e questo garantisce una maggiore stabilità su strada e una migliore ammortizzazione su ogni tipo di manto stradale. Ancora, le ruote sono dotate di camera d’aria, pratiche e facili da sostituire.

Grazie al suo design rialzato, il veicolo è maggiormente sicuro in caso di buche o fondo stradale irregolare. Inoltre permette di assumere una posizione più naturale alla guida, aumentandone così ulteriormente la sicurezza.

Ma è la comodità quella che fa di TWOinONE un progetto davvero interessante. Il dispositivo è infatti dotato di un ampio trolley anteriore, che può essere utilizzato per il trasporto di vari pesi, tra cui la classica spesa. E con la possibilità di ripiegare il mezzo a seconda delle necessità, il monopattino può essere agilmente portato con sé all’interno di negozi e supermercati, per usarlo come carrello per i propri acquisti.

Il suo design generoso, infine, permette di incorporare ben due batterie, che ne raddoppiano quindi l’autonomia rispetto agli altri modelli in commercio. Così come già accennato, il brevetto del veicolo è in vendita sul sito dell’ideatore.

Fonte: PROTOidee