Quando pensiamo al risparmio energetico per la nostra casa, subito ci salta alla mente la possibilità di trovare delle alternative per pagare meno ma avere sempre lo stesso servizio.

Negli ultimi anni, però, ciò che maggiormente conta è la ricerca di energia pulita e che rispetti l’ambiente in ogni sua forma, facendo attenzione, in particolare, a tutto ciò che possa produrre energia in modo sostenibile.

Avresti mai pensato che esiste un metodo che abbia a che fare con la forza degli uragani. Non ci credi? Continua nella lettura e vedrai.

Abbattere i consumi con le energie rinnovabili

Energia pulita e rinnovabile: questo è ciò che cerchiamo per le nostre case, in quanto ci porta anche ad un notevole risparmi sulla bolletta energetica. Ma abbiamo sempre la possibilità di averla o di riuscire a produrla da noi? Allo stesso tempo, quanto costa un impianto di energia rinnovabile per la nostra casa? Tutte domande alle quali bisogna dare una risposta concreta.

Quando immaginiamo dell’energia rinnovabile, non dobbiamo solo pensare al vento, all’acqua o al sole che sono le primarie fonti. Dobbiamo e possiamo anche pensare a tutti quelli che sono determinati fenomeni atmosferici che sono in grado di produrre energia. Un’azienda islandese ha sviluppato una turbina eolica compatta per l’uso domestico, soprannominata “distruttrice di uragani”, perché riesce a resistere a venti estremi (anche superiori ai 200 km/h) e a funzionare ininterrottamente per 20-30 anni.

Ecco cosa è stato progettato

Si tratta di turbine che hanno la capacità di utilizzare la forza di venti anche molto forti, cosa che allo stesso tempo, con la comune pala eolica, non sarebbe possibile. In Islanda, queste condizioni climatiche sono spesso presenti e, per questo motivo, è stata tesa necessaria una soluzione. Questa turbina non si ferma mai: ha sei pale verticali, realizzate in acciaio inox e alluminio, sono resistenti all’acqua, al ghiaccio e ai detriti.

Le pale interne si attivano già con venti leggeri. Allo stesso tempo quelle esterne si attivano con raffiche più forti, aumentando la produzione e stabilizzando il sistema. Se il vento diventa eccessivo, il sistema è dotato anche di meccanismi automatici di frenata, per proteggere la turbina senza far sì che si spenga.

Il suo modello per le abitazioni può essere installato sul tetto o in giardino e non produce più di 30 decibel di rumore, poco meno di un frigorifero ed è compatibile anche con altri impianti tradizionali. Ha una potenza massima di 600W e può fornire energia ad un’intera casa abbattendone notevolmente i consumi.