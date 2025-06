Con la Legge di Bilancio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti significativi riguardo alle spese di istruzione scolastica.

La pubblicazione della Circolare n°6/E il 29 maggio 2025 ha messo in evidenza le novità fiscali che influenzeranno le detrazioni IRPEF, in particolare per le famiglie con figli a carico e per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro. Tra i cambiamenti più rilevanti, spiccano le nuove disposizioni sulle spese scolastiche e le agevolazioni per il mantenimento dei cani guida per non vedenti.

A partire dal 1° gennaio 2025, la Legge di Bilancio prevede un aumento del limite massimo delle spese detraibili per la frequenza scolastica, che passa da 800 a 1.000 euro per ciascun alunno o studente. Questa modifica, sancita dal comma 13 dell’articolo 1 della Legge, si applica alle spese sostenute per le scuole dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e la scuola secondaria di secondo grado, come stabilito dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000.

La percentuale di detrazione rimane fissata al 19%. Questo incremento rappresenta un sostegno significativo per le famiglie, che si trovano ad affrontare costi sempre più elevati per l’istruzione dei propri figli. L’obiettivo di queste modifiche è quello di alleviare il carico fiscale delle famiglie e incentivare l’istruzione, promuovendo un accesso più equo e sostenibile al sistema educativo.

| Elemento | Dettaglio |

|————–|—————|

| Norma di riferimento | Articolo 15, comma 1, lettera e-bis del TUIR |

| Decorrenza | Dal 1° gennaio 2025 |

| Tipologia di spese | Spese per scuole dell’infanzia, primo ciclo e scuola secondaria di secondo grado |

| Percentuale detraibile | 19% |

| Limite massimo annuale detraibile | 1.000 euro per alunno o studente |

Impatto sulle famiglie e considerazioni economiche

L’aumento del limite di detrazione per le spese scolastiche rappresenta una risposta concreta alle difficoltà economiche che molte famiglie affrontano. Negli ultimi anni, i costi legati all’istruzione sono aumentati, non solo per le rette scolastiche, ma anche per materiali didattici, trasporti e attività extracurriculari. Grazie a questa modifica, molte famiglie potranno beneficiare di un risparmio fiscale significativo, che potrà essere reinvestito in altre necessità.

In un contesto di crescente inflazione e di un mercato del lavoro incerto, queste misure possono risultare fondamentali per garantire un accesso equo all’istruzione e per sostenere le famiglie più vulnerabili. Inoltre, si prevede che l’aumento della detrazione possa incentivare le famiglie a investire di più nella formazione dei propri figli, contribuendo così a una maggiore equità sociale.

Un altro aspetto importante introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda le agevolazioni fiscali per il mantenimento dei cani guida per non vedenti. Con la nuova normativa, la detrazione forfetaria annuale per i contribuenti non vedenti aumenta da 1.000 a 1.100 euro. Questa misura rappresenta un passo avanti significativo nel riconoscimento delle spese sostenute da queste persone per garantire la loro autonomia e mobilità.

In aggiunta, la nuova legge elimina il precedente limite complessivo annuo di spesa fissato a 290.000 euro, semplificando l’accesso a questo beneficio fiscale. È importante sottolineare che la detrazione forfettaria non dipende dalla spesa effettivamente sostenuta, il che rappresenta un ulteriore vantaggio per i contribuenti non vedenti. Questa modifica permette di ridurre il carico burocratico e facilita l’accesso a queste agevolazioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita di molte persone.

| Elemento | Dettaglio |

|————–|—————|

| Norma di riferimento | Articolo 15, comma 1-quater del TUIR |

| Decorrenza | Dal 1° gennaio 2025 |

| Tipologia di spesa | Spesa per il mantenimento dei cani guida per non vedenti |

| Detrazione forfetaria annuale | 1.100 euro |

| Modifiche rispetto al passato | Incremento detrazione da 1.000 a 1.100 euro; eliminazione limite complessivo annuo |

Le modifiche apportate dalla circolare n°6/E e dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un cambio di rotta importante nella politica fiscale italiana, con un focus particolare sulle spese di istruzione e sul supporto alle persone con disabilità. Queste misure mirano a garantire un sostegno concreto alle famiglie e riflettono un impegno verso l’inclusione sociale e l’accessibilità. La speranza è che tali provvedimenti possano contribuire a costruire un sistema educativo e sociale più equo, in cui ogni individuo, indipendentemente dalla propria situazione economica o fisica, possa avere accesso alle stesse opportunità di crescita e sviluppo.