Fontana da giardino ecochic e fai da te, con l’uso alternativo di materiali che altrimenti getteresti. Ecco alcune interessanti idee.

Il giardino è uno dei luoghi più amati da chi ha una casa tutta per sé. Si è soliti curarlo al meglio, anche perché necessita di tante attenzioni affinché, durante la bella stagione, sia davvero rigoglioso. Tuttavia, mantenere un giardino in ottime condizioni richiede anche delle spese da affrontare, e ovviamente, sono anche piuttosto costose.

Ci sono, tuttavia, quei piccoli accorgimenti che si possono prendere e che permettono di renderlo un luogo speciale, rigenerarlo e dargli nuova linfa vitale, pur non spendendo cifre esorbitanti. In casa, ci sono tanti oggetti che avrebbero bisogno di essere usati, ma perché vecchi o perché non si pensa ad alternative, restano in angoli remoti dell’abitazione.

Non è necessaria chissà quale esperienza per riutilizzare tali oggetti, ma solo un po’ di manualità e tanta fantasia. Per chi ha un giardino, è possibile ricreare un’oasi di relax, con una fontana fai da te. Ecco come fare per realizzarla. Basta davvero poco.

Fontana da giardino fai da te, con pochi semplici step, dai un tocco di bellezza al tuo ambiente

Tra gli oggetti che si possono riutilizzare per la tua fontana fai da te con materiale riciclato, ci sono vecchie bacinelle in zinco, oppure vasi di terracotta, annaffiatoi bucati.

Tutto quello che ti serve aggiungere, in questi casi, a uno dei suddetti oggetti, è una pompa sommergibile, in modo che vi sia un passaggio d’acqua. L’alimentazione può occorrere tramite corrente elettrica o pannello solare. La fontana, inoltre, può essere anche decorata con degli oggetti che rendano l’ambiente circostante, molto simile a una piccola oasi, in cui potersi rilassare, anche solo guardandola.

Ad esempio, si potrebbe decorare con conchiglie, piante acquatiche, pietre lisce. Bisogna accertarsi, ovviamente, che il contenitore scelto sia in grado di trattenere l’acqua, altrimenti si possono sistemare le perdite con silicone o una guarnizione.

La bellezza di una fontana in giardino è imparagonabile. Essa, anche a livello psicologico, è un conforto per l’anima e allontana lo stress. Inoltre, rende particolare il luogo in questione, l’ambiente si rinfresca. E poi, naturalmente, c’è il fattore ecologico: costruendola con materiale riciclato, si possono evitare sprechi.

Dunque, perché non approfittare dei vecchi oggetti per creare un piccolo ambiente, in cui trovare pace e relax? In fondo, basta davvero poco.