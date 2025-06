Il giardino è la parte della nostra casa che, a partire proprio dalla primavera, iniziamo a vivere in ogni sua singola parte. E per questo motivo deve essere arredata come si deve.

Arredare, però, non significa, obbligatoriamente, spendere sempre una fortuna per avere l’arredo ultimo modello, magari anche iper tecnologico. Ciò che è necessario sapere è che gli arredi possono essere creati anche fai da te e saranno ugualmente belli a quelli che si acquistano.

Il riciclo, infatti, rappresenta uno degli elementi fondamentali per rendere un giardino unico nel suo genere. Vediamo, allora, cosa è possibile creare.

Arredi da giardino fai da te

Se hai voglia di creare a tua immagine e somiglianza il tuo giardino, allora non devi fare altro che seguire la tua fantasia e lasciarti da essa guidare. Sembra infatti impossibile avere un giardino sempre al top e al passo con gli arredamenti ma, in realtà, tutto non è impossibile. Se si sa scegliere oculatamente, il giardino verrà arredato con tutti i comfort che si desiderano.

Basta pensare, infatti che, anche il riciclare oggetti e materiali, dando loro una seconda ita, significa arredare il giardino come si deve. Con il fai da te ogni angolo del giardino può diventare un oggetto di design. Non ci credi? Vediamo insieme allora delle piccole quanto semplici proposte. Fra le caratteristiche che più attirano per l’arredo del nostro giardino vi sono gli elementi di arredo.

Avresti mai pensato di usare dei vecchi pallet per poter creare delle componenti di arredo? Ebbene sì: se ami un giardino personalizzato, fatto come tu pensi, non puoi perderti questa novità, in pieno e solo tema riciclo. Si tratta di veri e proprio mobili da giardino fai da te, come ad esempio un salottino da esterno.

A cosa servono i pallet?

Quattro pallet ben carteggiati e verniciati, si possono costruire comodi divanetti da abbinare a un tavolino basso.

Se a questi ci aggiungi anche dei comodi cuscini da abbinare alle sedute e un tappeto da mettere sul tavolino, l’arredo è ancora più personalizzato. Dall’altro lato, ci sono anche le panchine da fare con i pallet: rivestite con erba sintetica, ideali per mimetizzarsi con l’ambiente naturale.

Tutti si chiedono: ma come fanno a durare nel tempo, specie se sono posti all’esterno? Il segreto è nella preparazione: non basta assemblarli, ma bisogna trattarli con cura, carteggiando bene la superficie per evitare schegge fastidiose, successivamente levigarle bene per rendere il legno gradevole al tatto. Poi il trattamento protettivo.

Da qui, poi, la personalizzazione anche con il colore e le vernici.