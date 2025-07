Mare più salato d’Italia, lo sapevi che 6 regioni lo hanno e una tra tutti ti lascerà stupefatto: ecco quali sono!

La salinità del mare è un parametro fondamentale che influenza numerosi aspetti ambientali, dalla biodiversità alla densità dell’acqua, fino alle caratteristiche del clima locale. In Italia, le acque del Mediterraneo presentano vari livelli di salinità a seconda della zona: più alta in bacini chiusi o semi-chiusi, più bassa in aree con forti apporti fluviali.

Secondo le ultime rilevazioni, tra i mari italiani, la Laguna di Margherita di Savoia, situata in Puglia, emerge come il luogo con la più alta concentrazione di sali disciolti. Questa laguna salina, famosa per la produzione di sale marino, raggiunge livelli di salinità fino a 10 volte superiori rispetto a quelli del Mar Mediterraneo aperto. L’alta evaporazione e la limitata circolazione d’acqua sono tra i fattori che determinano questa caratteristica.

Mare più salato d’Italia, ecco quali sono

La Laguna di Margherita di Savoia non è solo un importante sito produttivo per il sale, ma anche un ambiente unico dal punto di vista ecologico. Grazie alla sua salinità elevata, ospita specie adattate a tali condizioni estreme, come alcuni tipi di microalghe e crostacei specifici. Il sale estratto qui è rinomato per la sua purezza e qualità, utilizzato sia in ambito alimentare sia in cosmetica.

Mentre il Mar Tirreno e l’Adriatico presentano salinità medie tra 35 e 38 parti per mille (‰), la Laguna di Margherita di Savoia può arrivare a superare i 350 ‰ nelle sue zone più concentrate. Questo dato conferma come si tratti di un ambiente quasi ipersalino, paragonabile a quelli delle saline più celebri al mondo.

L’elevata salinità della Laguna di Margherita di Savoia ha significative ripercussioni anche sul turismo. Ogni anno, centinaia di migliaia di visitatori si recano in questa zona per scoprire le saline, partecipare a escursioni naturalistiche e assistere alla raccolta del sale tradizionale. L’area è inoltre un importante punto di osservazione per il birdwatching, grazie alla presenza di fenicotteri rosa e altre specie avifaunistiche che trovano rifugio nelle acque salate.

Dal punto di vista ambientale, la gestione sostenibile delle saline è cruciale per mantenere l’equilibrio delicato di questo ecosistema. Negli ultimi anni, sono state adottate misure per preservare la biodiversità e garantire la produzione di sale senza compromettere l’habitat naturale.

L’interesse verso la Laguna di Margherita di Savoia come il mare più salato d’Italia contribuisce a valorizzare un patrimonio naturale e culturale spesso poco conosciuto, offrendo nuove prospettive per la promozione del turismo sostenibile e della ricerca scientifica nel nostro Paese.