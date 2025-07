Pensare alle prossime vacanze estive, ti porta alla mente quanto le bellissime spiagge del nostro paese quanto anche la montagna.

Ciò che però dobbiamo sapere è che non per forza bisogna solo immaginare, perché molto spesso possono anche essere raggiunte queste mete così tanto ambite. Vediamo in quali altri paradisi puoi andare in vacanza e si trovano davvero a pochi passi da noi.

Mete esotiche sì, ma ci sono anche altre mete poco conosciute che non hanno solo il mare, ma anche qualcosa di molto più bello. Scopriamoli insieme.

Un posto unico e incontaminato

Le vacanze sono ufficialmente iniziate e già c’è chi inizia a guardarsi attorno per iniziare a pensare dove poter trascorrere i giorni di ferie che si è prescelto. Ciò che è necessario pensare è che, molto spesso, sì, si sceglie il mare che è accanto a noi, quello dell’Italia e di casa nostra.

Non è sempre detto che mare cristallino sia sinonimo di isole sperdute in chissà quale parte del mondo, anzi. Ci sono tantissimi altri luoghi che hanno lo stesso spiagge bianchissime e mare quasi trasparente ma che, come dicevamo, sono davvero poco conosciute.

Come ad esempio un luogo incontaminato che si trova in Italia, a pochi passi da casa, che può essere raggiunto in qualsiasi momento dell’anno. Una vera e propria perla di bellezza naturale che viene elogiata anche dal quotidiano “The New York Times”: si tratta di Villa Gamberaia, situata nella pittoresca località di Settignano, vicino a Firenze.

Un giardino elogiato ovunque

Un posto unico nel suo genere che, dall’altro lato, è un vero e proprio giardino di rara bellezza, perché fonde insieme il rigore geometrico tipico del Rinascimento e l’atmosfera romantica tipica dei paesaggi toscani. Questa villa risale al XVII secolo e domina dall’alto le colline fiorentine. Un posto incantato, potremmo definirlo, che accoglie i visitatori in uno spazio fatto di terrazze panoramiche, siepi e specchi d’acqua.

Una villa che è anticipata da un viale di cipressi che sono incastrati in composizioni floreali che creando un dialogo costante tra natura e architettura. Perché il New York Times l’ha scelta? Non solo per il suo valore storico e artistico, ma soprattutto per il senso di pace e bellezza che è in grado di offrire a chiunque la attraversi.

Una zona che vale la pena di visitare: se non hai ancora scelto la meta per le tue prossime vacanze, un piccolo pensiero lo faremmo su questo posto. In fondo si trova in Italia, a pochi passi da Firenze…cosa aspetti?