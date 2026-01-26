La stagione primaverile è in molti casi un periodo perfetto per concedersi una pausa al mare, sulla costa marchigiana.

Le temperature diventano miti, le giornate cominciano ad allungarsi e la natura si risveglia dopo la pausa invernale. Un fattore da non trascurare è che in primavera l’afflusso turistico è ancora abbastanza contenuto, i ritmi sono più rilassati e il paesaggio offre il meglio di sé, con profumi e colori che anticipano l’arrivo della calda stagione estiva.

La Riviera del Conero, uno dei gioielli delle Marche, si presta perfettamente a una vacanza primaverile tra natura, mare e scoperta di incantevoli borghi.

La Riviera del Conero: un tratto di costa da vivere con calma

La Riviera del Conero si estende ai piedi del Monte Conero ed è caratterizzata da un paesaggio in cui la vegetazione mediterranea (pini, lecci, ginestre ecc.) incontra il mare Adriatico. Le spiagge, spesso incorniciate da falesie e tratti boscosi, sono tra le più apprezzate delle Marche e molte di esse sono insignite della Bandiera Blu, riconoscimento che premia la qualità delle acque e l’attenzione alla gestione ambientale.

In primavera questi luoghi sono particolarmente affascinanti e i sentieri del Parco Naturale del Conero sono percorribili senza il caldo estivo, le spiagge sono meno affollate e il contatto con la natura risulta più diretto. È una stagione che invita a passeggiare con calma, a osservare e a prendersi il tempo necessario per apprezzare ogni dettaglio e, magari, scattare bellissime fotografie.

Dove soggiornare: comfort e natura come punto di partenza

La scelta della struttura dove soggiornare non è certo un dettaglio trascurabile, dato che può incidere molto sulla qualità della vacanza. Durante la stagione primaverile, può essere indicato orientarsi verso soluzioni che permettano di vivere il territorio senza rinunciare alle comodità. Una possibilità è quella dei villaggi turistici, la scelta ideale per chi cerca ampi spazi verdi e alta qualità dei servizi. Uno dei più apprezzati villaggi nelle Marche nella natura è il Natural Village Resort, ubicato a Porto Potenza Picena tra Porto Recanati e Civitanova Marche. Questo attrezzato resort è immerso in un bellissimo contesto naturale e dispone di chalet eco-compatibili e, inoltre, è pet-friendly.

Cosa vedere partendo da Porto Potenza Picena

Porto Potenza Picena è indubbiamente un ottimo punto di partenza per esplorare sia la Riviera del Conero sia l’entroterra marchigiano. Da qui è possibile raggiungere in breve tempo incantevoli località come Numana e Sirolo, note per le loro fantastiche spiagge (per esempio la Spiaggia dei Sassi Neri e la Spiaggia delle Due Sorelle) e per i loro centri storici affacciati sul mare.

Poco più a nord si trova Ancona, con il suo porto, il Duomo di San Ciriaco e il rione Passetto, ideale per una passeggiata vista mare. Spostandosi verso l’interno, borghi come Recanati e Loreto offrono un’interessante alternativa culturale, tra poesia, architettura e tradizioni locali.

Tutte queste mete sono facilmente raggiungibili con brevi spostamenti, rendendo possibile alternare giornate al mare a visite culturali senza fare lunghi viaggi.

La primavera sulla Riviera del Conero è quindi un’occasione per viaggiare in modo equilibrato, scegliendo tempi più lenti e un contatto autentico con il territorio. Un’esperienza che unisce mare e natura, senza eccessi, ma con attenzione e consapevolezza.