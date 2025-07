Cucinare rispettando l’ambiente si può. Ecco 10 semplicissime azioni da fare per garantire la sostenibilità ai fornelli.

Assicurare la sostenibilità ai fornelli è necessario poiché garantisce la protezione dell’ambiente e il rispetto del pianeta. Adottare pratiche sostenibili anche in cucina preserva la biodiversità e, assicura un futuro migliore alle generazioni che verranno. In questo modo, rispettare il pianeta diviene un gesto quotidiano i cui effetti si riverberano anche sulla salute dell’ecosistema e della nostra vita.

Mettere in atto queste semplicissime regole, dunque, è importante poiché contrastano l‘inquinamento, che in buona misura è generato proprio dalla produzione di cibo, nella fattispecie dalla produzione di massa. Infatti, è stato stimato che ogni famiglia italiana spreca in media quasi 20 kg di cibo all’anno, numeri simili sono stati registrati in tutta Europa, tuttavia, l’Italia ha un triste primato: è proprio nel Bel Paese che è stata accertata una consuetudine che non ci fa onore.

9+1 azioni semplici per cucinare rispettando il pianeta, mettile in pratica subito

Infatti, in Italia si buttano prodotti completamente inutilizzati. Ma come diventare virtuosi? Non è complicato, Basta seguire delle semplici regole, a seguire ve le indichiamo.

1. Utilizza elettrodomestici a basso consumo.

Utilizzare elettrodomestici a basso consumo è molto importante, soprattutto perché non impatterà gravosamente sull’ambiente. Inoltre, potrai assicurarti un risparmio considerevole in bolletta.

2. Prenditi cura degli elettrodomestici. Un utilizzo consapevole degli strumenti da cucina può preservare da danni irreparabili e mettere un freno al consumismo sfrenato.

4. Fai la differenziata. La raccolta differenziata è importantissima e, smaltire i prodotti della cucina correttamente, aiuta a ridurre l’inquinamento.

5. Limita gli sprechi d’acqua. Cerca di utilizzare l’acqua in modo consapevole, evitando sprechi, non solo preserverai l’ambiente, ma abbatterai i costi in bolletta.

6. Fai la spesa in modo intelligente. Pianifica la tua spesa e non farla mai a stomaco vuoto, cerca di comprare prodotti naturali.

7. Preferisci prodotti sfusi. Comprare lo sfuso, munendoti del tuo sacchetto personale, ti permetterà di ridurre l’acquisto di imballaggi.

8. Utilizza la cucina degli scarti. Puoi utilizzare gli scarti per evitare gli sprechi e preparare dei piatti gustosi e salutari.

9. Coltiva erbe aromatiche o piccole verdure. Ti permetterà di ridurre gli acquisti.

10. Scegli il ristorante giusto. Andare fuori a cena e piacevole, ma cerca di scegliere ristoranti che lavorano con produttori locali, che rispettano la stagionalità e la freschezza della materia prima.

Sono azioni molto semplici, che se messe in atto quotidianamente, assicurano la tutela dell‘ambiente, scongiurano gli sprechi e permettono di ridurre i costi in bolletta.