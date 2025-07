Allarme spiaggia, con le alte temperature aumentano le infezioni della pelle: scopri come non rovinarti l’estate ed evitarle!

Le infezioni della pelle in spiaggia sono spesso causate da microrganismi presenti nell’ambiente marino o nelle aree circostanti, che possono penetrare attraverso piccole abrasioni o irritazioni cutanee. Tra i principali agenti patogeni troviamo batteri come lo Staphylococcus aureus e funghi dermatofiti, responsabili rispettivamente di follicoliti e micosi cutanee.

Inoltre, l’uso promiscuo di sdraio, teli e docce in luoghi pubblici può facilitare la diffusione di contagio. Anche l’acqua non perfettamente pulita, soprattutto in località turistiche molto frequentate, rappresenta un veicolo per virus e batteri.

Uno degli aspetti più delicati riguarda le infezioni da Pseudomonas aeruginosa, un batterio che prolifera in ambienti umidi e che può causare irritazioni e infezioni, soprattutto nei soggetti con pelle sensibile o ferite aperte.

Allarme spiaggia, come prevenire le infezioni cutanee

Per ridurre il rischio di incorrere in disturbi cutanei durante le giornate al mare, è consigliabile seguire alcune regole di igiene e comportamento. Innanzitutto, è fondamentale evitare di camminare a piedi nudi su superfici potenzialmente contaminate, preferendo l’uso di infradito o sandali.

È altrettanto importante mantenere la pelle pulita e asciutta, specialmente dopo il bagno, utilizzando prodotti detergenti delicati e tamponando la pelle senza sfregare. Per chi soffre di pelle particolarmente sensibile o di condizioni dermatologiche preesistenti, si suggerisce l’applicazione di creme protettive specifiche prima e dopo l’esposizione.

Inoltre, bisogna evitare di condividere asciugamani, teli mare o altri oggetti personali, prevenendo così la trasmissione di agenti patogeni. In caso di presenza di piccole ferite o abrasioni, è consigliabile coprirle con cerotti impermeabili e disinfettarle regolarmente.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il mantenimento di un’adeguata idratazione e di una dieta equilibrata, che contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario e favorire la naturale barriera cutanea contro le infezioni. Bere acqua in quantità sufficiente e consumare alimenti ricchi di vitamine A, C ed E aiuta a preservare l’integrità della pelle e a contrastare la formazione di lesioni.

È importante riconoscere i sintomi che possono indicare un’infezione cutanea, come arrossamento persistente, gonfiore, prurito intenso, comparsa di pustole o ulcere. Se tali manifestazioni non migliorano in pochi giorni o peggiorano, è consigliabile consultare tempestivamente un dermatologo o il medico di base.

Con l’aumento delle temperature e la crescente frequentazione delle spiagge, le infezioni della pelle rappresentano un problema reale ma prevenibile, grazie a semplici accorgimenti di igiene personale e di comportamento.