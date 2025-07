Presenze fastidiose tra le ciglia che provoca arrossamenti agli occhi: c’è unrischio per la salute oculare,ecco sintomi e soluzioni.

Ogni notte, mentre riposiamo, un mondo invisibile si anima sul nostro volto: microscopici acari chiamati Demodex folliculorum si annidano tra le ciglia e le sopracciglia, dando vita a fenomeni che possono influenzare la salute degli occhi. Questi piccoli aracnidi, pur essendo ospiti comuni e quasi inevitabili della pelle umana, sono spesso coinvolti in condizioni oculari fastidiose come la blefarite e la sindrome dell’occhio secco, malattie a volte sottovalutate ma di grande impatto sulla qualità della vita.

Acari Demodex e loro ruolo nella salute oculare

I Demodex folliculorum sono acari lunghi meno di mezzo millimetro che vivono nei follicoli piliferi e nelle ghiandole sebacee, in particolare attorno alla zona oculare. Durante il giorno restano nascosti dentro la pelle, mentre di notte emergono per nutrirsi e riprodursi. Sebbene la loro presenza sia fisiologica e comunemente tollerata, un aumento numerico di questi parassiti può scatenare infiammazioni e irritazioni, soprattutto alle palpebre.

Questi acari agiscono principalmente sulle ghiandole di Meibomio, situate lungo il bordo palpebrale e responsabili della produzione della componente lipidica del film lacrimale. L’infiammazione di tali ghiandole, indotta dalla proliferazione e attività degli acari, compromette la stabilità del film lacrimale, favorendo così la secchezza oculare, il prurito, il rossore e la sensazione di corpo estraneo.

La blefarite è un’infiammazione del margine palpebrale che si presenta con sintomi quali prurito, arrossamento, gonfiore e formazione di croste alla base delle ciglia. Può essere classificata in diverse forme:

Blefarite anteriore , dove l’infiammazione colpisce la pelle alla base delle ciglia, spesso associata a infezioni batteriche o dermatite seborroica.

, dove l’infiammazione colpisce la pelle alla base delle ciglia, spesso associata a infezioni batteriche o dermatite seborroica. Blefarite posteriore , che interessa le ghiandole di Meibomio e può causare ostruzione e infiammazione, aggravando la sindrome dell’occhio secco.

, che interessa le ghiandole di Meibomio e può causare ostruzione e infiammazione, aggravando la sindrome dell’occhio secco. Blefarite mista, la forma più comune, che combina caratteristiche delle due precedenti.

La presenza di Demodex è una causa frequente di blefarite cronica, spesso resistente alle terapie convenzionali. I sintomi tipici includono prurito persistente, lacrimazione continua, rossore, gonfiore e la presenza di piccoli residui cerosi o squamosi alla base delle ciglia, elementi distintivi dell’infestazione da acari.

Riconoscere la presenza degli acari non è semplice, poiché i sintomi possono sovrapporsi ad altre patologie oculari. La diagnosi si basa sull’osservazione al microscopio di campioni di ciglia o sull’esame con lampada a fessura che consente di visualizzare i parassiti e i residui caratteristici.

Il trattamento moderno si fonda su una combinazione di igiene oculare accurata e prodotti specifici. Tra questi, le salviettine detergenti per ciglia e palpebre, come le NOVEHA Demodex, risultano particolarmente efficaci. Queste salviette contengono ingredienti naturali quali olio dell’albero del tè e olio di cocco, riconosciuti per le loro proprietà antimicrobiche e antiparassitarie, in grado di uccidere gli acari e calmare l’infiammazione.

Prevenzione e consigli pratici

La convivenza con i Demodex in genere è innocua, ma alcune abitudini possono favorirne la proliferazione, come la scarsa igiene del viso, l’uso condiviso di asciugamani o cosmetici contaminati, e l’impiego prolungato di ciglia finte o extension. Per questo motivo, è consigliabile adottare una routine di pulizia quotidiana delle palpebre con prodotti studiati appositamente per la delicata zona oculare.

Inoltre, la blefarite, se non trattata adeguatamente, può comportare complicazioni come calazi, orzaioli, congiuntiviti o danni alla cornea. È pertanto fondamentale rivolgersi a un medico specialista in caso di sintomi persistenti o di peggioramento.

Gli studi più recenti e le linee guida internazionali sottolineano l’importanza di un approccio integrato, che combini igiene, terapie locali naturali e, se necessario, farmaci specifici, per controllare efficacemente l’infestazione da Demodex e migliorare il benessere oculare.