Se desideri moltiplicare le piante del tuo giardino, dai uno sguardo a questo trucco tramandato dai giardinieri: è infallibile.

La bellezza che una pianta è in grado di donare alla casa, è qualcosa di straordinario, che solo la natura può dare. È come se ogni pianta che posizioniamo in un ambiente, riuscisse a dare nuova linfa a quel posto, un’energia speciale, che fa bene alla mente, al cuore e alla vista.

I benefici delle piante sono innumerevoli per noi esseri umani, a partire da una migliore qualità dell’aria, per arrivare al contatto visivo col verde, che produce un importante effetto antistress su noi esseri umani.

In ospedale, la presenza delle piante può addirittura rendere più veloce il recupero del paziente. Le piante assorbono suoni, metalli pesanti e sostanze tossiche. Averle in casa e all’esterno è una fortuna da non sottovalutare. C’è chi le ama e si prende cura di esse, tant’è che ne vorrebbe molte altre.

Sai che c’è un trucco per moltiplicare una pianta usando solo una banana? Già, proprio quel frutto tanto amato e alla base di ricette super golose. Molti giardinieri lo usano con ottimi risultati e il bello è che potreste ritrovarvi con una o più piante tutte vostre, da far crescere in giardino, terrazzo, balcone. Il segreto è davvero strabiliante. Ecco gli step di cui necessiti.

Il segreto dei giardinieri per moltiplicare le piante con una banana: puoi usarlo anche tu, con questi consigli

Ci sono piante perfettamente in grado di farci innamorare, e questo semplicemente con i loro profumi e colori.

Basta posizionarle in giardino, sul terrazzo o sul balcone, per sorprendere chi avrà l’occasione di vederla. Magari, qualcuno, deciderà anche di scattarsi un selfie al fianco di una di esse. In particolare, c’è una pianta bellissima che puoi far crescere usando solo una banana. Stiamo parlando della bougainville, i cui colori sono magnificenti e spettacolari.

Per moltiplicarla, prendi un rametto sano di questa pianta, sui 15/20 cm, una banana matura e poi un vasetto che riempirai con terra morbida. Prendi anche una pellicola trasparente e dell’acqua. Taglia un rametto di bouganville poco sotto un nodo, e togli le foglie che si trovano nella parte bassa della pianta.

Dopo aver schiacciato una fetta di banana, basta strofinarla nella parte inferiore del ramo di bouganville, e piantarla nel vasetto che ti sei già procurato/a. Annaffia un po’, senza esagerare, e copri tutto con una pellicola trasparente. In questo modo, è come se stessi generando una sorta di effetto serra, versione soft.

Il vaso deve essere posizionato dove c’è luce, ma attenzione, non dove i raggi battono in maniera diretta. Passate 3 o 4 settimane, spunteranno le prime foglie e quando la pianta sarà cresciuta, potrà essere travasata in un vaso di dimensioni maggiori o in giardino.