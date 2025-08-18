Se sei a dieta ma non vuoi rinunciare al gelato, questi sono i più leggeri del 2025: poche calorie, tanto gusto e zero sensi di colpa.

D’estate, resistere al richiamo del gelato è praticamente impossibile. Ma se sei a dieta o stai cercando di limitare gli zuccheri e le calorie, ti sarai chiesto almeno una volta se esistono gelati che sono davvero “light”. La risposta è sì. Non parliamo di prodotti tristi e senza sapore, ma di veri e propri dessert cremosi e rinfrescanti, con etichette nutrizionali sorprendenti.

Un’indagine condotta da Altroconsumo ha analizzato oltre 200 gelati confezionati, tra stecchi, coni, coppette, ghiaccioli e biscotti, rivelando che molti superano tranquillamente le 200 calorie a porzione. Tuttavia, ce ne sono almeno 5 che si distinguono per leggerezza e gusto, perfetti per concedersi una pausa dolce anche durante un regime alimentare controllato.

Gelato, i 5 migliori e super light per l’estate

Il ghiacciolo è il campione indiscusso in termini di leggerezza. Se ami qualcosa di semplice, fresco e fruttato, il ghiacciolo alla frutta della Coop è la scelta perfetta: solo 37 calorie per porzione. È praticamente come mangiare una mela molto piccola… ma più divertente. Un grande classico che mette d’accordo tutti: metà ghiacciolo, metà gelato. Il “Fior di fragola” Algida, unisce la freschezza del ghiacciolo con la cremosità del cuore alla vaniglia, il tutto con sole 60 calorie. Un’ottima opzione anche per i più piccoli o per chi vuole sentirsi bambino per un momento.

Chi ha detto che per mangiare il cono bisogna per forza sforare le calorie giornaliere? I mini coni Dolciando di Eurospin sono piccolissimi ma soddisfacenti, e contengono solo 62 kcal per il gusto vaniglia. Il cioccolato ne ha una in più, ma nulla che rovini la dieta. Hai voglia di gelato al biscotto? Esiste anche in versione mini! Quello dell’Esselunga pesa solo 30 grammi e apporta 88 kcal. Una scelta buonissima per chi ama le consistenze morbide e croccanti insieme.

Chiudiamo con la classica coppetta panna e cioccolato. Quella marchiata Gelatelli della Lidl si ferma sotto le 100 kcal: precisamente 92,5 per 50 grammi. Cremosa, intensa ma leggera, è la risposta giusta quando vuoi concederti un dolce dopo cena senza esagerare.

Non servire rinunciare ai piaceri estivi per mantenere la linea. Con un pizzico di attenzione all’etichetta e alle porzioni, è possibile gustare un buon gelato anche quando si è a dieta. Queste 5 opzioni dimostrano che leggerezza e gusto non sono affatto incompatibili, basta scegliere bene e magari non mangiarne uno dietro l’altro!