Settembre è un mese ideale per piantare i fiori che garantiscono colori vivaci e resistenza alle prime fresche serali, offrendo così un tocco di bellezza duratura per l’autunno.

Settembre rappresenta un momento chiave per la semina e la messa a dimora di alcune tra le piante più decorative, capaci di fiorire fino all’arrivo dell’inverno. Tra queste spiccano l’aster, la ciclamino, la viola del pensiero, la calendula, il crisantemo e la lavanda, specie che si adattano perfettamente sia agli spazi esterni ampi sia ai contenitori sui balconi cittadini.

L’aster è uno dei protagonisti indiscussi di settembre: con i suoi fiori a forma di margherita e colori che variano dal viola al bianco, è perfetto per creare bordure colorate o composizioni miste. Resiste bene alle basse temperature e si presta a decorare aiuole e vasi.

Il ciclamino, invece, è una pianta ideale per chi desidera un tocco elegante e raffinato. Fiorisce in autunno e inverno, predilige ambienti semi-ombreggiati e si rivela perfetto sia in giardino che in vaso. Le sue corolle dalle tonalità che spaziano dal rosa al bianco intenso sono un simbolo di delicatezza e resistenza.

Le viola del pensiero sono un altro classico di settembre: facili da coltivare e molto versatili, offrono fioriture prolungate e una vasta gamma cromatica, dal blu intenso al giallo, passando per sfumature di viola e bianco. Sono perfette per decorare davanzali, bordure e piccoli spazi verdi urbani.

I fiori più belli da piantare a settembre per il giardino e il balcone

La calendula è particolarmente apprezzata per la sua capacità di fiorire fino ai primi freddi, con fiori di un giallo aranciato molto intenso. È una pianta rustica e resistente, adatta a chi cerca una soluzione facile da coltivare e capace di attirare insetti utili come le api.

Il crisantemo rappresenta una delle specie più tradizionali per l’autunno, con una fioritura che dura settimane e una grande varietà di forme e colori. È perfetto per decorare balconi e giardini, offrendo un’ampia scelta di nuances che spaziano dal bianco al rosso, dal giallo all’arancione.

Infine, la lavanda si conferma una scelta eccellente anche in settembre: la sua fioritura continua regala profumi intensi e un aspetto elegante, molto apprezzato nei giardini profumati e negli spazi esterni ben curati. La lavanda è anche un ottimo repellente naturale contro gli insetti, ideale per chi vuole un giardino non solo bello ma anche funzionale.