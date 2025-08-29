Venere entra in Leone e porta voglia di autenticità nelle relazioni: ecco l’oroscopo settimanale con i momenti più rilevanti.

Questa settimana l’attenzione si concentra sul bisogno di ritrovare creatività nei rapporti personali e professionali. Venere entra in Leone, un passaggio che sprigiona energia estroversa e giocosa. Il pianeta dell’amore non teme i riflettori e invita a esprimere senza timori ciò che si sente, senza nascondere passioni o preferenze. Il contesto astrale suggerisce di recuperare un approccio più autentico con chi ci circonda, sostenendosi a vicenda e incoraggiando gesti di fiducia reciproca.

Venere in Leone e l’armonia con Saturno, Nettuno e Urano

Subito dopo l’ingresso in Leone, Venere forma aspetti positivi con Saturno, Nettuno e Urano. Questi transiti aprono possibilità di nuove esperienze e di relazioni più libere, dove sentirsi accolti nella giusta compagnia diventa essenziale. Le giornate del 26 agosto risultano particolarmente favorevoli per sperimentare nuove modalità di comunicazione o per dare spazio a iniziative che fino a poco tempo fa sembravano fuori portata.

C’è anche un messaggio legato all’autocensura: il cielo invita a ridurre quei limiti che spesso ci imponiamo per rispettare ruoli sociali o aspettative esterne. I prossimi giorni possono quindi diventare un terreno fertile per lavorare sul modo in cui ci si presenta agli altri e su quanto si sceglie di mostrare. La combinazione astrale parla di libertà di espressione e di leggerezza, senza perdere il contatto con il proprio senso di responsabilità.

Le tensioni con Plutone e le sfide del segno Leone

Il 27 agosto si registra l’opposizione tra Venere e Plutone, un passaggio che introduce una nota di pressione. Le relazioni, già cariche di aspettative, possono subire momenti di tensione. Non si tratta di ostacoli insormontabili, ma di prove che spingono a difendere ciò che conta davvero, senza permettere che lo sguardo critico degli altri freni il desiderio di mettersi in gioco.

Per il segno del Leone, protagonista della settimana, l’arrivo di Venere porta un rinnovato senso di benessere. Dopo un mese complesso, dedicato ad affrontare difficoltà e a chiarire aspetti personali, la sensazione ora è di maggiore sicurezza. Questo transito diventa un’occasione per riconoscere il valore dei progressi compiuti e per concedersi attenzioni, evitando di cadere nella trappola dei giudizi esterni.

La settimana si muove quindi tra aperture luminose e richiami alla concretezza. Un equilibrio da coltivare giorno dopo giorno, con la consapevolezza che ogni tensione può trasformarsi in uno stimolo a crescere.