La pizza è un’icona della tradizione gastronomica italiana, consumata quotidianamente da milioni di persone.

Uno degli interrogativi più frequenti riguarda la corretta gestione del cartone della pizza nella raccolta differenziata: si butta nel contenitore della carta se è pulito o sporco? La risposta, come spiega il Consorzio nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica (Comieco), dipende dallo stato del cartone e dalla sua compostabilità.

Secondo un recente report realizzato per conto di Eataly, in Italia si consumano oltre 8,3 milioni di pizze ogni giorno. La pizza è un alimento settimanale per l’86% degli italiani, e il 40% la consuma addirittura due volte alla settimana. Di conseguenza, il numero di contenitori in cartone utilizzati è elevatissimo, rendendo essenziale una corretta gestione dei rifiuti per evitare sprechi e inquinamento.

Il classico cartone della pizza è un imballaggio prevalentemente in cartone, ma spesso il dubbio nasce quando è sporco di olio, sugo o residui di cibo. La presenza di queste tracce rende complesso il conferimento nel bidone della carta, perché tali impurità possono compromettere il processo di riciclo.

Cartone della pizza: pulito, sporco o compostabile?

Secondo le linee guida aggiornate di Comieco, il conferimento del cartone della pizza si può distinguere in tre casi:

Cartone pulito : se il cartone è privo di tracce di olio o residui alimentari, può essere tranquillamente inserito nel contenitore della carta e del cartone. In molti casi, accade che solo il coperchio sia pulito: in tal caso, è consigliabile staccare il coperchio e gettarlo separatamente nella raccolta della carta, evitando di contaminare il resto dell’imballaggio.

: se il cartone è privo di tracce di olio o residui alimentari, può essere tranquillamente inserito nel contenitore della carta e del cartone. In molti casi, accade che solo il coperchio sia pulito: in tal caso, è consigliabile staccare il coperchio e gettarlo separatamente nella raccolta della carta, evitando di contaminare il resto dell’imballaggio. Cartone sporco : se il cartone è completamente impregnato di olio o ha evidenti residui di cibo non rimovibili, deve essere smaltito nel contenitore della raccolta indifferenziata. Questo perché le impurità di grasso impediscono il corretto riciclo della carta e del cartone.

: se il cartone è completamente impregnato di olio o ha evidenti residui di cibo non rimovibili, deve essere smaltito nel contenitore della raccolta indifferenziata. Questo perché le impurità di grasso impediscono il corretto riciclo della carta e del cartone. Cartone compostabile: se il cartone è realizzato con materiali compostabili, riconoscibili tramite simboli specifici impresse sull’imballaggio, può essere conferito nel contenitore dell’umido organico. La compostabilità è una caratteristica sempre più diffusa negli imballaggi ecosostenibili e rappresenta una valida alternativa per ridurre l’impatto ambientale.

È importante ribadire che gli avanzi di cibo, come mozzarella o peperoni, non vanno gettati insieme al cartone, ma devono essere smaltiti separatamente, generalmente nell’umido.

Per facilitare il corretto smaltimento del cartone della pizza, è utile ricordare alcune semplici regole:

Prima di gettarlo, verificare lo stato del cartone: pulito o sporco.

Separare eventuali parti pulite dal cartone sporco, come il coperchio.

Controllare la presenza di simboli di compostabilità, sempre più frequenti sugli imballaggi ecosostenibili.

Non gettare mai avanzi di cibo insieme al cartone.

Consultare le indicazioni del proprio comune, che possono prevedere differenze territoriali nel conferimento.

Inoltre, è utile conoscere alcune codifiche relative al riciclo della carta e cartone, come il codice C PAP 84 che identifica il tetrapak, un materiale costituito per oltre il 70% da carta e cartone, o il codice C PAP 81 che si riferisce ai materiali poliaccoppiati usati ad esempio nei sacchetti dei biscotti.