Il detersivo per i piatti è un vero e proprio alleato per le pulizie domestiche. Tutti gli usi alternativi che devi conoscere.

I casalinghi sono abituati a vederlo accanto al lavello pronto all’uso per pulire stoviglie e piatti unti. In realtà, in pochi sanno che il detersivo per i piatti, quello che ogni casa ha sempre a portata di mano, è molto più versatile di quel che si crede. Grazie alle sue proprietà sgrassanti e detergenti può trasformarsi in un jolly della pulizia domestica.

Basta conoscere meglio i principi all’interno per sfruttare tutto il suo potenziale, risparmiando tempo, soldi ed energia. Il potere del detersivo per i piatti non si ferma soltanto alle stoviglie. Diluito o usato puro, diventa un alleato prezioso per pulire le superficie in acciaio, i piani cottura, i lavelli e i piccoli elettrodomestici. Molti accessori personali, spesso dimenticati quando si fanno le pulizie, possono beneficiare dell’uso del detersivo per i piatti.

Detersivo per i piatti, quest’uso alternativo non lo conosce nessuno

Ad esempio, spazzole, pettini e accessori per capelli, immersi in acqua calda con qualche goccia di detersivo risultano pulitissimi, infatti, così facendo viene eliminato il sebo e o residui di prodotti cosmetici. Anche l’oro e l’argento tornano a splendere dopo un bagno tiepido in acqua e detersivo, basta lasciarli in ammollo per qualche minuto e risciacquare delicatamente.

Il detersivo per i piatti è perfetto anche per pulire lenti e occhiali, si tratta infatti di una strategia molto efficace che sfrutta l’azione leggera e detergente del detersivo, senza graffiare o lasciare segni, molto meglio di tanti detergenti specifici. In pochi sanno, poi, che il detersivo per i piatti è un’arma segreta contro le macchie sui tessuti.

Le macchie più ostinate. infatti, possono essere pretrattate proprio con il detersivo per i piatti. Applicato direttamente sulla macchia e lasciato agire per qualche minuto prima del lavaggio in lavatrice, riesce a sgrassare con velocità più dei normali smacchiatori.

Il detersivo per i piatti è particolarmente indicato anche per togliere da tovaglie, grembiuli e indumenti da lavoro, grasso, sugo, olio, erba, sangue. Diluito funziona bene anche per la pulizia delle tende e dei tessuti d’arredo, lasciandoli profumati e puliti senza danneggiarli. È perfetto anche per pulire specchi e finestre, scarichi il lavandini.

Attenzione però alle quantità. Troppo prodotto, infatti, può lasciare residui appiccicosi o scivolosi, sia sui pavimenti sia sui tessuti. Inoltre, quando si usa su superfici delicate o su dispositivi elettronici, è preferibile applicare il prodotto su un panno per evitare danni da infiltrazioni.

Non è necessario, quindi, fare la scorta di detergenti specializzati, il detersivo per i piatti si distingue per versatilità, economicità ed efficacia. Una bottiglia può coprire più esigenze, riducendo il bisogno di prodotti diversi e semplificando la routine delle pulizie.