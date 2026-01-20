Un’abitudine che abbiamo tutti ma che, a detta degli esperti, non è delle più salutari, ovvero quella di mettere sempre un bicchiere d’acqua sul comodino prima di andare a letto, nel caso ne avessimo bisogno durante la notte.

Lo facciamo proprio tutti, specialmente per non alzarci e andare a bere in caso di secchezza alla gola. Ma perché è un’abitudine sbagliata? Si tratta, infatti, di un qualcosa che dobbiamo in parte modificare.

E’ normale avere sete durante la notte, ma a quanto pare è meglio alzarsi e andare in cucina o in bagno a bere.

Acqua sul comodino: ecco perché non dovresti averla

Tutti quanti, chi più chi meno, abbiamo sete la notte e, anche se controvoglia, ci alziamo per recarci in cucina o in bagno a bere, quando dall’altro lato, avremmo potuto mettere una bottiglia d’acqua o un bicchiere d’acqua sul comodino proprio per evitare di alzarci. Ma, a quanto pare, questa semplice abitudine non si presenta essere salutare. Perché questo? Gli esperti l’hanno definita un’abitudine poco salutare e ci spiegano anche il suo motivo.

Un bicchiere d’acqua sul comodino non è un toccasana per la salute, anche se l’acqua è sempre un elemento di vitale importanza per la salute di ciascuno di noi. Ma la notte ci capita di avere secchezza alla gola, di respirare con la bocca aperta e, dall’altro lato, anche di avere solo e semplicemente sete, a causa anche di quello che abbiamo mangiato. Ed ecco che il bicchiere d’acqua si presenta come un qualcosa che ci fa davvero comodo.

Ma c’è un qualcosa che dobbiamo sapere: il bicchiere e l’acqua posta al suo interno sul comodino per tutta la notte, tendono ad assorbire tutta l’anidride carbonica presente nell’aria, poiché rimasta esposta in un contenitore aperto per un lungo lasso di tempo. Questo tende a provocarle una reazione all’interno, con la creazione dell’acido carbonico, portando così l’acqua a diventare acida e ad avere un sapore non più gradevole.

C’è anche la possibilità che piccoli insetti presenti nell’aria possano entrare nel bicchiere o anche che, distrattamente, possiamo rovesciare il bicchiere stesso facendo cadere l’acqua. Quest’ultima fase è di per sé una delle più pericolose perché l’acqua rovesciata potrebbe andare a finire sui fili, magari, dell’abat jour che abbiamo sul comodino stesso e creare un corto circuito. Questo, però, non vuol dire che non dobbiamo avere l’acqua a portata di mano la notte.

Se proprio dobbiamo, eliminiamo il bicchiere ed optiamo per quella che è una bottiglietta o una borraccia, entrambe ben chiuse o, anche, l’utilizzo di una cannuccia (sempre all’interno di una bottiglietta) proprio per evitare spiacevoli inconvenienti che abbiamo descritto prima. Prestare attenzione sì, ma anche strizzando un occhio alla salute.