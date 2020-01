Mobilità sostenibile ed elettrica: e-scooter Qooder Oxygen

Di Rosario Scelsi venerdì 31 gennaio 2020

Un mezzo a due ruote agile e pratico per muoversi con facilità e in modo green nei centri storici delle città. Il Qooder Oxygen stuzzica più di una tentazione.

Qooder Oxygen è un e-scooter che sposa la filosofia della mobilità sostenibile tanto cara all'azienda svizzera che lo firma. Spinto da un motore full electric, silenzioso ed efficiente, questo brillante mezzo a due ruote garantisce praticità ed emozioni.

Il risultato degli sforzi progettuali è un veicolo a zero emissioni, omologato per due persone e ideale per l'uso quotidiano, specie in ambito urbano.

Ancora una volta Qooder ha fatto centro, perché Oxygen regala la mobilità sostenibile in un quadro generale che non impone compromessi sul fronte del divertimento, offrendo un modo dinamico e piacevole per muoversi nella giungla d'asfalto.

Riuscita l'estetica, frutto di un accurato lavoro stilistico che si è tradotto in linee pulite e moderne. Al servizio del fruitore di questo e-scooter un display intelligente LD da 4", con connettività mobile e Bluetooth. Grazie a una specifica App si possono avere diverse informazioni su veicolo e batterie.

Qooder Oxygen: scheda in pillole

1. Potenza 2.65 KW o 3 KW

2. Omologato per 2 persone

3. Spazio sottosella per due batterie o una batteria e casco

4. Due batterie estraibili da 48V 31,9AH Linicomn

5. Singolo ammortizzatore posteriore

6. Forcella anteriore idraulica

7. Doppio caricatore per batterie da 54.6V 5A

8. Impianto frenante idraulico combinato

9. 93 Kg di peso incluse le due batterie

10. Cerchi in alluminio da 16"

11. Luci a Led anteriori e posteriori

12. Smart Dashboard con schermo LCD da 4" configurabile via App dedicata

Fonte | Qooder