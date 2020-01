Volkswagen celebra il Maggiolino e guarda alle auto elettriche

Di Rosario Scelsi mercoledì 1 gennaio 2020

Il cortometraggio animato "The Last Mile" onora il ricordo del Maggiolino, accennando al futuro elettrizzato con i veicoli ID.

Volkswagen ha scelto di puntare sul cortometraggio "The Last Mile" per rendere omaggio ai fan presenti e passati del Maggiolino, inaugurando il 2020 con una grande attenzione per le auto elettriche, destinate ad avere un ruolo sempre più importante nel listino del marchio.

Il film d'animazione, prodotto dall'agenzia Johannes Leonardo, farà il suo debutto durante il "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2020" su ABC. Nei fotogrammi conclusivi una strizzatina d'occhio, neppure sottile, che annuisce al futuro elettrificato della casa di Wolfsburg.

Ecco le parole di Saad Chehab (Vicepresidente Senior del Marketing Volkswagen): "Il Maggiolino è uno dei modelli più riconoscibili nella storia delle automobili. Per onorarlo abbiamo puntato su un mezzo con la stessa versatilità e fascino universale dell'iconica macchina. Siamo orgogliosi del nostro passato ma il nostro sguardo è rivolto al futuro. Da qui il desiderio di evidenziare in questo Capodanno la proiezione verso il prossimo EV a lungo raggio e l'Atlas Cross Sport".