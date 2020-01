Ambiente: nuove risorse per le aree marine protette

Di Rosario Scelsi giovedì 23 gennaio 2020

Capri, Capo Spartivento, Isola San Pietro e Costa di Maratea si divideranno un finanziamento per le nuove aree marine protette. Lo annuncia il ministro dell'ambiente.

La tutela del mare diventa prioritaria per il Ministero dell'Ambiente, anche con i recenti finanziamenti da 2 milioni di euro per le nuove quattro aree marine protette. Il dicastero di via Cristoforo Colombo mostra grande sensibilità per il tema.

Le parole del ministro Sergio Costa non fanno che confermarlo: "La tutela del nostro mare e delle coste diventa prioritaria non solo a parole, ma con atti concreti. Non pensate che sia solo un fatto amministrativo: è un importante tassello di una visione ampia, che stiamo costruendo, nello spirito di servizio per il bene del paese".

Il Ministero dell'Ambiente traduce in fatti questa strategia. Parte a inizio 2020 il suo nuovo corso, con l'entrata in vigore del decreto di riorganizzazione che prevede, tra l'altro, la nascita di una nuova direzione generale esclusivamente focalizzata sulla tutela del mare.

Tornando ai nuovi finanziamenti in esame, ecco il commento di Costa: "Nell'ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei Ministri, abbiamo stanziato oltre due milioni di euro (500 mila ciascuna, ndr.) per ben quattro aree marine protette per le quali sono in corso i procedimenti per l'istituzione: Capri, Capo Spartivento e Isola San Pietro in Sardegna e Costa di Maratea in Basilicata". A ciò si aggiungono 700 mila euro, sempre per il 2020, e 600 mila euro dal 2021 per le spese di gestione e funzionamento delle aree marine (inizialmente erano previsti 2 milioni di euro dal 2020).

"Si tratta -conclude Costa- di un passaggio importante, perché voglio far crescere le aree marine protette in tutta Italia e ciò costituirà un'eccezionale occasione di sviluppo ecosostenibile".

Fonte | Ministero dell'Ambiente