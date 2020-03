E-bike Italwin Prestige: eccellenza della linea Urban

Di Rosario Scelsi sabato 7 marzo 2020

Prestige è una e-bike di classe che consente di distinguersi nel segno dell'eleganza. Questa bicicletta a pedalata assistita di Italwin appartiene al segmento premium della linea Urban.

L'e-bike Italwin Prestige è una bella tentazione per chi ama lo stile classico, elegante e senza tempo. Questa bicicletta a pedalata assistita sposa un look ancorato alla migliore tradizione del settore, per non contaminarsi col rito delle mode.

Leggera e facile da manovrare, regala una posizione di guida comoda, per un uso pratico in ambito urbano e...non solo.

Il computer di bordo LCD retroilluminato offre diverse indicazioni e permette di selezionare cinque diversi livelli di assistenza, per aderire meglio ai bisogni contingenti di chi sta in sella, cui va il vantaggio di trasferte poco affaticanti.

L'e-bike Italwin Prestige appartiene al segmento premium della linea Urban ed offre freni a disco all'anteriore e al posteriore. Disponibile in tinta nero opaco o bianca, viene proposta nelle varianti con ruote da 26" (versione unisex) e 28" (versioni man e unisex). Prezzi ed autonomia variano in base alla batteria scelta.

BATTERIA MEDIUM* Li-Ion 8,7Ah – 36V

Autonomia: fino a 50 km

Prezzo Prestige uomo: 1.249 €

Prezzo Prestige 26" unisex: 1.219 €

Prezzo Prestige 28" unisex: 1.219 €

BATTERIA LONG* Li-Ion 11,6Ah - 36V

Autonomia: fino a 65 km

Prezzo Prestige uomo: 1.339 €

Prezzo Prestige 26" unisex: 1.309 €

Prezzo Prestige 28" unisex: 1.309 €

BATTERIA EXTRALONG* Li-Ion 14Ah - 36V

Autonomia: fino a 85 km

Prezzo Prestige uomo: 1.439 €

Prezzo Prestige 26" unisex: 1.409 €

Prezzo Prestige 28" unisex: 1.409 €

*Batterie ai Litio Ioni equipaggiate con celle Samsung.

Tutti i prezzi indicati si intendono montaggio, messa su strada e trasporto esclusi.

Fonte | Italwin